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Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

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Фото: Boevaya mashina / Wikimedia
Фото: Boevaya mashina / Wikimedia.

Генконструктор Леонов рассказал о результатах модернизации ракет «Оникс»

Специалисты достигли положительных результатов в ходе работ по модернизации сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». Об этом генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил ТАСС в ходе Академических чтений по космонавтике.

«Работу [по улучшению] мы, безусловно, ведем. Речь идет о всех наших комплексах, которые находятся в эксплуатации и применяются. Есть положительные результаты. Проводятся определенные изменения, доработки, улучшения. Это — обязательная работа», — сказал он, отвечая на вопрос о дальности полета модернизированного «Оникса».

Глава НПО рассказал, что внесение изменений в конструкцию изделия после принятия на вооружение требует дополнительных процедур и подтверждений.

Ракета среднего радиуса действия «Оникс» предназначена для борьбы с надводными и наземными объектами в условиях сильного противодействия. Базовая версия «Оникса» несет боевую часть весом 300 килограммов, а дальность ракеты составляет 300 километров.

В марте 2024 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что «Ониксы», которые используют в береговых ракетных комплексах «Бастион», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
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