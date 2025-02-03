МАИ проведет в Антарктиде эксперимент по отработке жизнедеятельности в космосе

Для исследования отобраны шесть полярников

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Московского авиационного института проведут эксперимент по выживанию в космосе на базе научной станции в Антарктиде, данные исследования будут использованы при создании Российской орбитальной станции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МАИ.

"Медико-биологические исследования начались. Отобрана группа полярников из шести человек, для которых составляется база данных по медицинским показателям", - сказали в институте.

В пресс-службе сообщили, что исследовательский проект, связанный с вопросами обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях, стартовал в январе текущего года. Он проводится кафедрой МАИ "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" совместно с антарктической научной станцией.

"Данные исследования лягут в основу разработки Российской орбитальной станции (РОС), а также строительства лунных и инопланетных баз в будущем", - отметили в институте.

Там сообщили, что основными направлениями работы являются оценка воздействия на человека излучения и экстремальных температурных условий, развитие телемедицины и психофизиологическая подготовка.

Ученые планируют оценить воздействие излучения на человеческий организм, чтобы в дальнейшем разработать соответствующие средства защиты. Кроме того, будут отработаны вопросы по оказанию медицинской помощи в условиях изоляции.