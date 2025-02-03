Войти
ТАСС

Умеров: Украина ожидает от Нидерландов очередную партию F-16 в 2025 году

522
0
0
Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Киев рассчитывает в 2025 году получить от Амстердама очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Гааге с нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

"Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава, - цитирует Умерова Telegram-канал украинского Минобороны. - Второй приоритет - дроны, скоординировали распределение ранее анонсированных €400 млн, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям".

1 августа 2025 года газета The Times сообщила, что Украина получила шесть истребителей F-16 из Нидерландов. В октябре Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило поставку Киеву первых истребителей F-16, сколько именно истребителей уже передано, не уточнялось.

В общей сложности Нидерланды обещали направить на Украину 24 самолета. Однако уже в ноябре 2024 года командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что союзники не должны поставлять Киеву "слишком большое" количество истребителей из-за нехватки кадров в украинских вооруженных силах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57