Умеров: Украина ожидает от Нидерландов очередную партию F-16 в 2025 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Киев рассчитывает в 2025 году получить от Амстердама очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Гааге с нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

"Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава, - цитирует Умерова Telegram-канал украинского Минобороны. - Второй приоритет - дроны, скоординировали распределение ранее анонсированных €400 млн, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям".

1 августа 2025 года газета The Times сообщила, что Украина получила шесть истребителей F-16 из Нидерландов. В октябре Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило поставку Киеву первых истребителей F-16, сколько именно истребителей уже передано, не уточнялось.

В общей сложности Нидерланды обещали направить на Украину 24 самолета. Однако уже в ноябре 2024 года командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что союзники не должны поставлять Киеву "слишком большое" количество истребителей из-за нехватки кадров в украинских вооруженных силах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".