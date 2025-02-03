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ТАСС

Инструктор Полянчук: СВО изменила подходы к разведке

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Военнослужащие разведки казачьего батальона «Терек» в заброшенном здании под Угледаром
Военнослужащие разведки казачьего батальона «Терек» в заброшенном здании под Угледаром.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Основатель "Академии тактики" отметил, что сбор сведений о противнике идет в онлайн-режиме и корректируется с помощью дронов во время боя

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения на основе опыта ведения боевых действий в зоне спецоперации выработали алгоритмы для защиты от сбрасываемых с дронов противника боеприпасов, а корректировка идет прямо во время боя. Об этом ТАСС рассказал основатель "Академии тактики", инструктор спецподразделений Павел Полянчук.

Он отмечал, что если раньше на фронте можно было эффективно использовать различную технику, то сейчас это становится сложнее из-за большого числа дронов. По его словам, ранее штурмовые подразделения двигались и атаковали большими группами, сейчас же штурмовики преимущественно работают малыми группами - к примеру, двойками.

"Если раньше успешно использовались разведданные суточной давности, то сейчас разведка и доразведка идут в том числе и в онлайн-режиме и корректируются с помощью дронов прямо во время боя", - сказал Полянчук. Ранее он сообщал ТАСС, что подготовка российских штурмовых подразделений для СВО требует различного подхода для разных типов местности, а методику необходимо постоянно менять.

Минобороны РФ регулярно указывает на то, что современные беспилотные комплексы позволяют наблюдать за перемещением противника и корректировать действия российских войск в режиме реального времени, в том числе благодаря обеспечению кадров объективного контроля.

Стрелковый клуб и стрелковая команда "Академия тактики", основанные Полянчуком, проводят тренинги по работе с карабином и пистолетом как для гражданских лиц, так и для сотрудников МВД, МО, добровольческих отрядов типа "Барс", мобилизованных и курсантов военных училищ. Академия начала деятельность в начале 2000-х годов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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