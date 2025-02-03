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Известия.ru

Медведев назвал заботу о героях СВО важнейшим приоритетом государства

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Забота о защитниках России, участниках текущей специальной военной операции (СВО), является важнейшим приоритетом для властей, и это включено в планы государства на долгосрочную перспективу. Об этом 31 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«Забота о героях — это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — отметил он на совещании в Санкт-Петербурге, запись опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Посетив пункт отбора на военную службу в северной столице, Медведев также обратил внимание, что планы по набору контрактников на военную службу в январе уже выполнены.

«Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», — заявил зампред Совбеза России.

До этого, 23 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит 11,3 млрд рублей фонду «Защитники Отечества». Он отметил, что средства будут выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина. Их направят на единовременные выплаты участникам СВО, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности.

Ранее, 19 декабря 2024 года, в ходе «Итогов года» президент России указал, что государственный фонд «Защитники Отечества», оказывающий помощь ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов, стал отдельным инструментом для того, чтобы поддерживать военных.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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