Достигнуты положительные результаты в модернизации "Ониксов"

Уже есть результаты этой работы, отметил генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов

РЕУТОВ /Московская область/. 31 января. /ТАСС/. Достигнуты положительные результаты в работе по совершенствованию сверхзвуковых ракет "Оникс" корабельного и берегового базирования. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в ходе академических чтений по космонавтике.

"Работу [по улучшению] мы, безусловно, ведем. Речь идет о всех наших комплексах, которые находятся в эксплуатации и применяются. Есть положительные результаты. Проводятся определенные изменения, доработки, улучшения. Это - обязательная работа", - сказал он, отвечая на вопрос о дальности полета "Оникса" после модернизации.

По его словам, когда ракета принята на вооружение, изменения в ней требуют целой процедуры с соответствующими подтверждениями. "[Изменения требуют] даже не испытаний, а именно подтверждений, - отметил Леонов. - Поэтому работы, безусловно, ведутся. Результаты этой работы есть".