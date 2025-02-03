ВС России получили новый тактический FPV-дрон «Илья Муромец»

Вооруженные силы РФ получили новый тяжелый тактический FPV-дрон «Илья Муромец». Аппарат позволяет доставлять воду, боеприпасы и грузы на передовую. Дрон может снабжать самые горячие точки, где традиционная логистика невозможна из-за противодействия ВСУ, например, острова в пойме Днепра.

Вооруженные силы РФ получили новый тяжелый тактический FPV-дрон «Илья Муромец». Аппарат позволяет доставлять воду, боеприпасы и грузы на передовую. Дрон может снабжать самые горячие точки, где традиционная логистика невозможна из-за противодействия ВСУ, например, острова в пойме Днепра.

FPV-дрон «Илья Муромец» оснащен восемью электродвигателями, благодаря которым аппарат способен переносить до 8 кг груза на расстояние до 15 км. Гибкие частоты «Ильи Муромца» помогают обходить ему помехи врага. Неуязвимость обеспечивают аналоговая связь и системы «Кузнечик»/«Гермес», сообщает телеканал «Известия».

Кроме того, дрон малозаметен из-за компактных размеров. Благодаря неуловимости аппарат незаменим для минирования и разведки. «Илья Муромец» сделан полностью из отечественных компонентов. Массовое применение дрона возможно благодаря развитию производства.

В России налажен серийный выпуск навигационных модулей и контроллеров. Детали являются ключевыми узлами для беспилотников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.