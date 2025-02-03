Показаны кадры «днепровской обманки», применённой бойцами ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть одну из примененных российскими военнослужащими «днепровских обманок». Бойцы ВС РФ поместили на надувную лодку и отправили в свободное плавание по реке Днепр чучело в военной форме.

Такие обманки применяются, чтобы спровоцировать противника нанести удар по плавсредству и таким образом раскрыть свою позицию. Однако наблюдавшие за лодкой военнослужащие ВСУ, к сожалению, разгадали замысел наших бойцов и не стали пытаться поразить «обманку».

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Идея применения ложных целей не нова и широко используется, в частности, в ходе массированных беспилотных атак на военные и инфраструктурные объекты на Украине. Как правило, вместе с ударными беспилотниками семейства «Герань» в воздушное пространство противника запускается некоторое количество не оснащенных боевой частью недорогих изготовленных из фанеры и пенопласта БПЛА «Гербера», по своей форме практически неотличимых от дронов-камикадзе.

«Герани» вместе с дронами-обманками «Гербера» успешно применяются для перегрузки зенитных систем противника перед ракетными ударами и вывода из строя объектов энергетики, которые Украина из-за дефицита систем ПВО не в состоянии защитить.

Кроме того, в качестве ложных целей нередко размещаются надувные полноразмерные макеты военной техники в надежде ввести в заблуждение разведку противника и вынудить его потратить дефицитные боеприпасы на удар по «обманкам».