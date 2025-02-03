Lockheed Martin поставила заказчику 900-ю ракету-перехватчик THAAD

ЦАМТО, 31 января. Корпорация Lockheed Martin 29 января объявила, что поставила Агентству противоракетной обороны (MDA) 900-ю ракету-перехватчик THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Как заявил вице-президент по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне верхнего уровня Lockheed Martin Дэн Нимблетт, поставка выполнена в то время, когда мировые события подчеркнули стратегическую важность THAAD в сдерживании и противодействии меняющимся угрозам. THAAD имеет важное значение для защиты США и союзников от угрозы баллистических ракет и Lockheed Martin продолжит сотрудничество со своими партнерами в рамках поставки данных средств поражения.

По заявлению Lockheed Martin, комплекс ПРО THAAD имеет 100-процентный показатель перехвата целей в ходе испытаний и интегрирован с перехватчиком PAC-3 MSE. При этом интеграция с другими системами ПВО/ПРО является ключевым требованием при построении многоуровневой сетевой архитектуры, необходимой в сегодняшней среде воздушных угроз.

Как сообщал ЦАМТО, система THAAD является одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны США и предназначена для защиты американских войск и сил союзников, а также городов и важных объектов инфраструктуры от баллистических ракет малой и средней дальности.

Разработанные Lockheed Martin ракеты-перехватчики системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill), и позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может быть оперативно переведен в боевое положение и способен взаимодействовать с другими элементами глобальной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

Первая батарея системы THAAD вошла в боевой состав СВ США в мае 2008 года, седьмая – в декабре 2016 года. В начале апреля 2022 года СВ США заключили с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control начальный контракт стоимостью 74,085 млн. долл. на закупку техники и оборудования для 8-й батареи THAAD.