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РИА Новости

Испытательные пуски ракет "Циркон" с подлодок завершены

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В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Источник изображения: © Минобороны России

Генконструктор Леонов: испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" завершены

РЕУТОВ (Московская обл.), 31 янв - РИА Новости. Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идёт процесс принятия ракет на вооружение, сообщил журналистам гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Так он ответил на вопрос, когда возобновятся лётные испытания крылатых ракет "Циркон" с подводного носителя.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

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Компании
НПО машиностроения
Проекты
22350
885 Ясень
949А Антей
ГЗЛА
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