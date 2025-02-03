Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на €198 млн

Перечень поставляемых материалов, сроков и способов доставки не раскрыли, следует из сообщения пресс-службы Министерства обороны страны

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии объявило о выделении 27-го пакета военной помощи Украине на общую сумму €198 млн.

Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали относительно перечня поставляемых материалов, сроков и способов доставки не раскрываются. Отмечается, что при согласовании пакета помощи учтены потребности Украины и возможности военно-промышленного комплекса Финляндии.

В общей сложности с 2022 года Финляндия направила Киеву вооружений и другого оборудования на военные нужды на сумму €2,5 млрд.