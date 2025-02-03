SpaceNews: Boeing и Lockheed Martin призвали не менять лунную программу США

Компании Boeing и Lockheed Martin призвали новую администрацию США не менять существующую архитектуру американской лунной программы Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Во время панельной дискуссии о предстоящей миссии Artemis 2, состоявшейся в ходе конференции SpaceCom, менеджер программы Orion корпорации Lockheed Martin Кирк Ширеман сказал, что знаком с неопределенностью в планах, которая начинается с приходом к власти новой американской администрации, и призвал сотрудников компании не отвлекаться. «Лучшее, что мы можем сделать, — это не высовываться и работать так усердно, как только можем», — заявил руководитель.

По его мнению, нынешний подход НАСА к программе Artemis, в рамках которой планируется использовать космический корабль Orion и сверхтяжелую ракету ракеты Space Launch System (SLS), окололунную станцию Gateway и посадочные модули разработки компаний Blue Origin и SpaceX, все равно остается эффективным, несмотря на серьезную критику по поводу затрат и задержек.

Ширеман уверен, что изменение планов приведет к еще большим задержкам в реализации лунной программы. С ним согласились представители других подрядчиков НАСА, в частности компании Boeing.

Ранее также SpaceNews сообщило, что Финляндия присоединилась к американской лунной программе Artemis.