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ЦАМТО

США фактически монополизировали рынок вооружений стран Восточной Европы и продолжают их накачку оружием

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Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 31 января. Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков 30 января на брифинге.

Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. "Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений", – отметил А.Сердюков.

"Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации", – подчеркнул он.

Параллельно страны Восточной Европы, формирующие "восточный фланг НАТО", в ускоренном режиме осуществляют реализацию программ перевооружения. Главенствующую роль в этом процессе взяли на себя США, которые являются крупнейшими поставщиками вооружений в страны Восточной Европы.

В перечень государств, формирующих "восточный фланг Альянса", ЦАМТО включил 12 стран НАТО. Это Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Венгрия, Румыния и Болгария. Четыре восточноевропейские страны НАТО из рассмотрения исключены, поскольку они обладают малочисленными вооруженными силами. Это Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания.

В нижеприведенном анализе учтены данные по 12 вышеназванным странам НАТО.

Фактический импорт вооружений 12 восточноевропейских стран НАТО в 2016-2023 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 23,748 млрд. долл. При этом США поставили вооружений в данный регион за тот же период на сумму 10,996 млрд. долл. или 46,3% всего рынка вооружений 12 стран восточного фланга НАТО.

Сформированный в 2016-2023 гг. странами этого региона пакет заказов на импорт вооружений ЦАМТО оценивает в сумму 117,361 млрд. долл. При этом США сформировали пакет заказов на поставку вооружений в этот регион на сумму 62,368 млрд. долл. или 53,14% всего рынка вооружений 12 стран восточного фланга НАТО.

О чудовищной степени милитаризации этих стран говорит тот факт, что сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов почти в 5 раз превышает объем фактического импорта вооружений за тот же период.

Причем именно США способствовали разогреву рынка оружия стран Восточной Европы и продолжают инспирировать безудержную гонку вооружений в регионе Восточной Европы.

Фактический экспорт вооружений США в страны региона в 2016-2023 гг. и пакет заключенных контрактов за тот же период

США являются единственной страной-экспортером, которая присутствует на рынках вооружений всех 12 стран. Причем по объему экспорта вооружений в этот регион за 8-летний период (2016-2023 гг.) США занимают первое место в 8 из них. Это Финляндия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия.

Второе место за тот же период США занимают на рынке Литвы, третье место – на рынке Венгрии, пятое место – на рынке Эстонии. Идентифицированных поставок Болгарии по периоду 2016-2023 гг. не имеется (однако за тот же период США заключили с Болгарией пакет контрактов на поставку вооружений на сумму 3,760 млрд. долл.).

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. с объемом 734,5 млн. долл. (51,35% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 13,226 млрд. долл. (90,9% рынка, также 1 место).

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Латвии в период 2016-2023 гг. с объемом экспорта ВиВТ на сумму 305,7 млн. долл. (42,77% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 502,8 млн. долл. (29,1% рынка, 2 место). На первую позицию вышла Германия с объемом заключенных контрактов на сумму 654 млн. долл.

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Польше в период 2016-2023 гг. с объемом экспорта 2,924 млрд. долл. (35,44% польского оружейного рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 33,010 млрд. долл. (50,77%, также 1 место). Следует отметить, что объем заявленных намерений по прямой закупке Польшей американских вооружений больше, однако они здесь не учтены, поскольку контракты еще не подписаны.

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Румынии в период 2016-2023 гг. – 5,472 млрд. долл. (78,41% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 5,688 млрд. долл. (66,79% рынка, также 1 место).

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Словакии в период 2016-2023 гг. – 261 млн. долл. (35,13% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 2,050 млрд. долл. (47,44% рынка, также 1 место).

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Словении в период 2016-2023 гг. – 69,5 млн. долл. (45,96% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 139,5 млн. долл. (27,5% рынка, 2 место). На первую позицию вышла Италия с объемом заключенных контрактов на сумму 354,6 млн. долл.

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Хорватии в период 2016-2023 гг. – 255,5 млн. долл. (66,47% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 403,3 млн. долл. (22,8% рынка, 2 место). На первую позицию вышла Франция с объемом заключенных контрактов на сумму 1,256 млрд. долл.

США занимают первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Чехии в период 2016-2023 гг. – 408,3 млн. долл. (36,3% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 1,480 млрд. долл. (24,02% рынка, 2 место). На первую позицию вышла Швеция с объемом заключенных контрактов на сумму 2,768 млрд. долл.

США занимают второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Литве в период 2016-2023 гг. с объемом 178,2 млн. долл. (18,6% рынка). На первую позицию вышла Германия с объемом экспорта на сумму 594,3 млн. долл. Портфель заказов США, сформированный за тот же период, составляет 1,259 млрд. долл. (52,35% рынка, 1 место).

США занимают третье место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Венгрии в период 2016-2023 гг. с объемом 333,3 млн. долл. (14,78% рынка). На первую позицию вышла Франция с объемом экспорта на сумму 830 млн. долл. Второе место занимает Германия (601,6 млн. долл.). Портфель заказов США, сформированный за тот же период, составляет около 500 млн. долл. (7,46% рынка, 4 место). На первую позицию по портфелю заказов вышла Германия (2,885 млрд. долл.). Второе место занимает Франция (1,195 млрд. долл.), третье место – Норвегия (около 1 млрд. долл.).

Сформированный пакет заказов в 2016-2023 гг. отражает преимущественную ориентацию Венгрии на закупку вооружений в Европе, что кардинально ее отличает от других стран НАТО. Более того, если в 2016-2023 гг. доля США на рынке Венгрии по фактическому объему поставок вооружений составила 14,78%, то по сформированному пакету заказов за тот же период доля США в два раза меньше (7,46%).

США занимают пятое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Эстонии в период 2016-2023 гг. с объемом 54,7 млн. долл. (9,8% рынка). На первую позицию вышли Нидерланды с объемом экспорта на сумму 140 млн. долл. Второе место занимает Израиль (106,9 млн. долл.), третье место – Южная Корея (82,3 млн. долл.), четвертое место – Франция (61,8 млн. долл.). Портфель заказов США, сформированный за тот же период, составляет 349,4 млн. долл. (28,57% рынка, 1 место).

Идентифицированных поставок вооружений США Болгарии по периоду 2016-2023 гг. не имеется. Портфель заказов США, сформированный за тот же период, составляет 3,760 млрд. долл. (84,17% рынка, 1 место).

Справочно:

Другие мировые поставщики имеют следующие позиции на рынке 12 восточноевропейских стран: Германия и Израиль присутствуют на рынке вооружений 11 стран региона, Франция присутствует на рынке 8 стран, Швеция 7 стран, Великобритания 6 стран, Норвегия 6 стран, Италия 6 стран, Турция 5 стран, Австрия 5 стран, Южная Корея 4 стран, Финляндия 4 стран, Нидерланды 4 стран, Польша 4 стран, Испания 3 стран, Бразилия 2 стран. Остальные поставщики присутствуют на этом рынке эпизодически и с небольшими по объему поставками.

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