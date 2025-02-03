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В США рассказали о модернизации «Искандера»

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

MWM: Дальность российского ОТРК «Искандер» увеличат вдвое

Россия может в ближайшее время наладить выпуск нового варианта баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с увеличенной вдвое дальностью. Об этом пишет американское издание military Watch Magazine (MWM).

«Многочисленные источники сообщили, что Россия близка к началу серийного производства нового варианта ОТРК "Искандер-М", официальное обозначение которого пока не подтверждено. Ожидается, что новая ракета удвоит дальность полета», — рассказывает издание.

Отмечается, что за счет увеличения запаса топлива на 15 процентов и более эффективного двигателя ракета сможет поражать цели на дальности до 1000 километров.

В публикации напомнили, что дальность базовой ракеты «Искандеры» не превышала 500 километров из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного СССР и США. Однако в феврале 2019 году США приостановили действие договора, а в августе он прекратил свое действие.

Как пишет издание, в остальном доработанный «Искандер» будет соответствовать прошлой версии ракеты. Баллистическая ракета может нести кассетную, бетонобойную или осколочно-фугасную боевую часть весом 480 килограммов.

В ноябре 2024 года стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» и ракет для ОТРК «Искандер».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Краснополь
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
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