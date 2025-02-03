Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)

Отработка учебно-боевых задач по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению на позиции для подготовки к пускам.

MWM: Россия запускает в серийное производство новую ракету "Искандер-1000"

Россия вскоре начнет серийное производство новой версии баллистической ракеты "Искандер-М", пишет MWM. Из-за дальности полета в тысячу километров систему в разговорной речи окрестили “Искандер-1000”. Сочетание высокой мобильности и точности делает ее крайне опасной для противника.

Многочисленные источники сообщают, что Россия близка к началу серийного производства новой версии баллистической ракеты “Искандер-М”, чье официальное обозначение пока не подтверждено. Ожидается, что новая ракета удвоит дальность полета оригинальной системы в 500 километров как за счет нового более эффективного двигателя, так и за счет увеличения запаса топлива примерно на 15%. Из-за примерной дальности полета в 1 000 км новую систему в разговорной речи окрестили “Искандер-1000”.

Первые убедительные признаки того, что семейство “Искандеров” ждет пополнение, появились в мае 2024 года в ролике, посвященном 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр. Российские источники предполагают, что ракеты предназначены для развертывания на самой западной территории России, в Калининградской области. Таким образом в зону их поражения попадет почти вся Центральная и Западная Европа, а также регион Балтийского моря. Российские войска опираются на “Искандер-М” как на асимметричное средство противодействия гораздо более крупным обычным силам НАТО. Сочетание высокой мобильности и точности, разнообразия типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, делает его крайне ценным средством.

Изначально российские баллистические ракеты 9K720 были ограничены дальностью 500 км из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако США вышли из него при первой администрации Дональда Трампа. Ожидается, что новый “Искандер” большей дальности будет обладать теми же характеристиками, что и оригинал. Россия вводит в эксплуатацию тактические ракеты большей дальности с конца 2023 года, а в январе 2024 года сообщалось о развертывании северокорейских ракетных комплексов KN-23B (Министерство обороны России не сообщало об этом. – Прим. ИноСМИ). Корейский класс ракет обладает схожими характеристиками полета, что и “Искандер-М”, но при этом может похвастаться большей дальностью в 900 км и несет в несколько раз бóльшую боеголовку. Были предположения, что KN-23B в принципе не экспортировался в Россию, и что эти ракетные комплексы будут вместо этого развернуты подразделениями Корейской народной армии в поддержку российской военной кампании на Украине.

В ноябре 2024 года Россия представила свой первый отечественный класс тактических баллистических ракет большей дальности под названием “Орешник”, хотя эта ракета гораздо крупнее и принадлежит совершенно иной категории из-за дальности полета в 4 000 километров. Она несет несколько боеголовок, а ее профиль полета напоминает скорее межконтинентальные баллистические ракеты. Таким образом, новый вариант “Искандера-М” с увеличенной дальностью полета займет в российском арсенале важное место между оригинальным “Искандером-М” и “Орешником” и может в долгосрочной перспективе снизить потенциальную зависимость России от корейского KN-23B.

Предполагается, что решение о разработке нового варианта “Искандера” было принято после того, как Вооруженные силы России оценили возможности северокорейской системы. Сам ход его создания также сопоставимым с ракетой KN-23B, которая появилась на свет как вариант базового KN-23 с увеличенными размерами и расширенной дальностью. При этом исходная северокорейская система была сопоставима с оригинальным “Искандером-М”.

Системы “Искандер-М” неоднократно использовались для поражения ключевых целей в российско-украинском конфликте. Они часто применялись в операциях по подавлению ПВО против украинских систем Patriot и других ЗРК, выступая в качестве множителя силы и значительно повышая уязвимость украинских сил.

В июле 2024 года ракетная система достигла ряда выдающихся успехов на украинском театре военных действий. 25 июля она использовалась для атаки на позиции западных иностранных боевиков и 151-й механизированной бригады ВСУ в Харькове, в результате которой было уничтожено около 100 человек, включая примерно 40 западных наемников и 60 украинцев. А за два дня до этого, 23 июня, удар “Искандера-М” уничтожил около 50 западных боевиков в том же регионе. Еще ранее в том же месяце был использован двойной удар для уничтожения ключевой железнодорожной инфраструктуры — со значительным ущербом и потерями. Залогом масштабного боевого применения “Искандеров” стало успешное расширение производства систем с началом боевых действий в феврале 2022 года.