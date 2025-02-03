Путин обзавелся союзниками в Европе в неудачный для Украины момент (Bloomberg, США)

Bloomberg: в Европе все больше союзников Путина, не желающих помогать Украине

Лидеры Словакии, Австрии и Хорватии ставят под сомнение дальнейшую "помощь" Киеву — как раз тогда, когда Дональд Трамп стремится положить конец конфликту, сообщает Bloomberg. При этом у них есть поддержка народа, что еще больше пугает и злит ЕС.

Даниэль Хорнак (Daniel Hornak), Ясмина Кузманович (Jasmina Kuzmanovic), Андреа Дудик (Andrea Dudik)

Когда Словакия одной из первых стран НАТО оказала Украине военную помощь, на министра обороны обрушились с критикой оппозиционные партии. Чего он никак не ожидал, так это дальнейшего расследования по фактам злоупотребления властью, получения взяток и государственной измены.

Однако прошло больше года с тех пор, как Роберт Фицо вернулся в премьерское кресло, пообещав в ходе предвыборной кампании свернуть поставки оружия в Киев, и Ярослав Надь стал фигурантом пяти уголовных жалоб и расследования МВД. “Это чисто политический процесс, — заявил Надь в интервью в Братиславе, рассуждая о перспективе тюремного заключения. — Но меня не сломить”.

Однако безотносительно того, будет ли Надь заключен в тюрьму за помощь Украине или нет, его тяготы — красочная иллюстрация того, как лидеры небольшого региона идут на разрыв с Европейским союзом и НАТО и становятся удобными союзниками президента России Владимира Путина в решающий момент.

Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия, ставит под сомнение поддержку Украины как раз на этапе, когда президент Владимир Зеленский столкнулся с новыми трудностями после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Фигура одного лишь Фицо, посетившего Путина в Кремле в прошлом месяце, чтобы обсудить поставки газа, показывает, как стремительно все может измениться. Он превратил Словакию из верного союзника Украины в страну, которая часто повторяет риторику российского лидера об украинском конфликте.

Фицо солидарен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который уже давно слывет самым эффективным нарушителем спокойствия в ЕС, который настойчиво ставит под сомнение поддержку блоком Украины и призывает к отмене санкций против России.

“Орбан больше не одинок, — сказал политический аналитик Policy Solutions в Будапеште Габор Дьёри. — Судя по всему, в дальнейшем ЕС грозит все больше патовых ситуаций, поскольку блоку будет тяжело преодолеть инакомыслие националистов”.

Восточная Европа поправела

Лидеры региона все чаще нарушают консенсус и служат полезными союзниками Путина в его попытках подорвать единство.

Эти политики заручились более решительной поддержкой, чем в остальной Европе, поскольку их сограждане борются с резким ростом цен на энергоносители, который многие связывают с боевыми действиями, объяснил Дьёри. В результате они сделались восприимчивее к риторике крайне правых фракций, выступающих против иммиграции, осуждающих помощь Украине и поддерживающих администрацию Трампа.

На западе Австрия готовится выдвинуть своего первого крайне правого канцлера со времен Второй мировой войны. Герберт Кикль (Herbert Kickl) ясно дал понять, что дальнейшая поддержка санкций противоречит традиционному нейтралитету страны.

На юге в Хорватии в этом месяце общественность подавляющим большинством голосов переизбрала в президенты Зорана Милановича. Бывший социал-демократ резко критиковал военную помощь Киеву, наложил вето на обучение украинских офицеров и осудил расширение НАТО как “глубоко безнравственное”.

У Милановича весьма ограниченные полномочия как у главы государства и к тому же он осудил “российскую агрессию” на раннем этапе конфликта. Но он обвинил Вашингтон и НАТО в том, что они развязали на Украине “опосредованную войну с Россией” — и тем снискал себе похвалу от ее министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В других странах правительства, служившие надежными партнерами Запада, зашатались. Политическая элита Румынии в прошлом году оказалась в нокдауне: крайне правый и маргинал Кэлин Джорджеску явился из полной безвестности и выиграл первый тур президентских выборов.

Его путь вперед удалось перекрыть, когда верховный суд Румынии под предлогом предупреждений спецслужб об иностранном вмешательстве аннулировал результаты и назначил новые выборы на май. Тем временем Джорджеску, выступавший против НАТО и хваливший Трампа и Путина, обрушился на элиту и назвал решение суда “государственным переворотом” и “делом рук глобалистов”.

“Волна приближается”, — заявил Джорджеску американскому радиоведущему правого толка Алексу Джонсу в интервью 17 января, назвав результаты прошлогодних выборов в Австрии и Хорватии “эффектом снежного кома” и “парадом суверенитетов”.

Словения и Чехия — еще две страны региона, где к власти могут вернутся противники системы, пусть и не во всем поддерживающие Кремль.

По опросам в Чехии миллиардер Андрей Бабиш значительно опережает действующее коалиционное правительство, тогда как в Словении в преддверии выборов в следующем году фаворитом идет лидер правой оппозиции Янез Янша.

В Болгарии глава государства президент Румен Радев призвал снять санкции с Москвы. Предостережением может послужить Сербия, хотя она и не входит в ЕС. Там властный президент Александр Вучич столкнулся с массовыми протестами из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале.

Но ярче всего идейный сдвиг региона в этом месяце продемонстрировала Словакия. Фицо заговорил о будущем вне ЕС и НАТО и заявил, что эти институты рискуют остаться лишь в “учебниках истории”, хотя позже взял свои слова назад. Несколько дней спустя он обвинил организаторов антиправительственных протестов СМИ и оппозицию в попытке “государственного переворота”.

В прошлую пятницу противники Фицо и его пророссийских симпатий устроили самую масштабную демонстрацию в Братиславе с момента его возвращения к власти в 2023 году. Хотя следующие выборы состоятся лишь через два с лишним года, следует помнить, что именно уличные протесты после обвинений в коррупции и убийства журналиста-расследователя и его невесты привели к его прошлой отставке в 2018 году.

Эскалация риторики словацкого премьера олицетворяет собой глубинную проблему для ЕС, поскольку все больше представителей власти продвигает интересы России, а не единого европейского блока, считает глава Института общественных дел из Братиславы Григорий Месежников.

“Они стали троянским конем и принимают выгодные России решения, которые рискуют стать совершенно разрушительными для Европейского союза”, — подчеркнул политический аналитик Месежников, изучающий Словакию более 30 лет.

Надь, занимавший пост министра обороны в течение трех лет до мая 2023 года, заявил, что его преследуют всего лишь за то, что он выполнил долг перед НАТО и поставил Украине боеприпасы, истребители МиГ-29 и ракетную систему С-300.

Но опасность для Европы гораздо глубже: если ряды ЕС по украинскому вопросу разомкнутся, это грозит подорвать весь проект интеграции, заявил Надь, рассуждая о репрессиях властей. “Надеюсь, это поможет народу Словакии объединиться против зла, которое сейчас нами управляет”, — заключил он.

Статья написана при содействии Золтана Шимона, Ирины Вилку, Андры Тиму, Слава Окова, Мартона Эдера и Яна Братанича