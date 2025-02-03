Минобороны Австралии приняло решение о закупке ПРЛР AARGM-ER

ЦАМТО, 31 января. Минобороны Австралии 30 января объявило о выделении средств в сумме 650 млн. австрал. долл. (405 млн. долл. США) на приобретение партии усовершенствованных ПРЛР увеличенной дальности AARGM-ER для самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер".

Как отмечает Jane’s Defence Weekly, решение о закупке новых ракет последовало всего спустя четыре месяца после объявления об одобрении предполагаемой продажи Государственным департаментом США.

Ракеты AARGM-ER будут приобретены в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Хотя Министерство обороны Австралии не уточнило количество приобретаемых ракет, объявленная сумма закупки совпадает с заявлением Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности МО США (DSCA) от сентября 2024 года, в котором было запрошено до 100 ПРЛР.

По заявлению Министерство обороны Австралии, новые инвестиции являются дополнением к 431 млн. долл., о которых было объявлено австралийским правительством в августе 2023 года. Согласно уведомлению DSCA от 2023 года, запрос предусматривал закупку 63 ракет AARGM-ER и до 20 учебных AARGM-ER CATM (Captive Air Training Missiles).

В дополнение к EA-18G "Гроулер", ракеты AARGM-ER также будут интегрированы на борт истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" ВВС Австралии. По оценке Jane’s Defence Weekly, ПРЛР AGM-88G, имея длину 4,06 м, может быть размещена во внутреннем отсеке вооружения F-35A.