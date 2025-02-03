Войти
ЦАМТО

Литва передала Украине партию ПЗРК

488
0
0
Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

ЦАМТО, 31 января. Министерство национальной обороны Литвы 30 января сообщило, что продолжает оказывать военную поддержку Украине. В частности, на минувшей неделе на Украину была доставлена партия ПЗРК с ракетами для ВСУ.

Согласно планам, в этом году основными направлениями поддержки ВС Украины станет поставка средств ПВО, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия БЛА, в т.ч. разрабатываемых литовской оборонной промышленностью, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования поставок вооружений, производимых на Украине.

Литва также внесет свой вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и другие Коалиции, членом которых является. Военная помощь также будет оказываться через международные фонды, коллективные инициативы, путем обучения украинских военнослужащих и реабилитации раненых.

С начала конфликта общий объем помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд. евро, а военная помощь на данный момент составляет более 767 млн. евро.

Ранее МНО Литвы предоставило ВСУ по запросу властей Украины в качестве военной помощи бронетранспортеры М-113, 155-мм боеприпасы, оборудование для противодействия БЛА, зимнее обмундирование и снаряжение, боеприпасы для гранатометов "Карл Густав", интеллектуальные дистанционные системы инициирования взрыва RISE-1 разработки литовской компании RSI Europe, электрогенераторы, погрузчики, прицепы и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
M113 БТР
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57