Литва передала Украине партию ПЗРК

ЦАМТО, 31 января. Министерство национальной обороны Литвы 30 января сообщило, что продолжает оказывать военную поддержку Украине. В частности, на минувшей неделе на Украину была доставлена партия ПЗРК с ракетами для ВСУ.

Согласно планам, в этом году основными направлениями поддержки ВС Украины станет поставка средств ПВО, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия БЛА, в т.ч. разрабатываемых литовской оборонной промышленностью, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования поставок вооружений, производимых на Украине.

Литва также внесет свой вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и другие Коалиции, членом которых является. Военная помощь также будет оказываться через международные фонды, коллективные инициативы, путем обучения украинских военнослужащих и реабилитации раненых.

С начала конфликта общий объем помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд. евро, а военная помощь на данный момент составляет более 767 млн. евро.

Ранее МНО Литвы предоставило ВСУ по запросу властей Украины в качестве военной помощи бронетранспортеры М-113, 155-мм боеприпасы, оборудование для противодействия БЛА, зимнее обмундирование и снаряжение, боеприпасы для гранатометов "Карл Густав", интеллектуальные дистанционные системы инициирования взрыва RISE-1 разработки литовской компании RSI Europe, электрогенераторы, погрузчики, прицепы и т.д.