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Военное обозрение

Франция решили значительно вложиться в ПВО и систему борьбы с дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Французское Главное управление вооружений (DGA) заказало новейшие системы вооружений для защиты страны от угроз с воздуха. Франция вкладывает в ПВО и средства борьбы с дронами для ВМС, ВВС и армии более 600 миллионов евро.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В общей сложности оборонное ведомство сделало отечественному ВПК четыре больших заказа.

Первый из них, размещенный у компании MBDA France, касается восьми пусковых установок VL MICA и боеприпасов к ним. Именно такие системы ПВО обеспечивали в прошлом году безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр, проходивших в Париже. Заказ предназначен для Военно-воздушных и космических сил.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одну заявку передали KNDS France. Она направлена на разработку и производство двух новых версий многоцелевой бронемашины SERVAL – DSA и LAD. Они предназначены для применения сухопутными войсками в вооруженных конфликтах высокой интенсивности в качестве сопровождающих мобильных зенитных комплексов. Вторая версия этой техники конкретно специализируется на борьбе с беспилотниками.

Источник изображения: topwar.ru

Третьим направлением, касающимся модернизации ПВО Военно-морских сил Франции, является поставка корабельных систем противовоздушной обороны SIMBAD-RC с ракетой MISTRAL в качестве средства поражения. Их интегрируют на морские патрульные корабли и суда снабжения французских ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

Четвертый заказ, касающийся разработки зенитных артиллерийских систем калибра 40 мм поручен компаниям KNDS France и Thales Land & Air Systems. Они появятся на вооружении кораблей ВМС Франции для их самообороны от угроз с воздуха.

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Страны
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Thales
Проекты
БПЛА
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