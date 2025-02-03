Германия войдет в группу крупнейших мировых импортеров вооружений в предстоящие 4 года

ЦАМТО, 31 января. В 2021-2024 гг. Германия подписала значительный объем контрактов, поставки по которым обеспечат присутствие Берлина в лидирующей группе стран по импорту вооружений в 2025-2028 гг.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Германии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Германия заняла 15 место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Германии в 2024 году составил 2,429 млрд. долл. или 2,18% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.). Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Германии составил 622,4 млн. долл. (0,75% от объема мирового импорта), в 2022 году – 2,426 млрд. долл. (2,28%), в 2023 году – 1,687 млрд. долл. (1,74%).

В целом за последний 4-летний период Германия импортировала вооружений на сумму 7,165 млрд. долл. (1,80% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Германия занимает только 16 место.

Ситуация кардинально изменится в предстоящий 4-летний период.

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Германия по итогам 2024 года занимает 11 место – 3,092 млрд. долл. или 2,53% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

В целом по периоду 2021-2024 гг. Германия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН вышла на 2 место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Германией контрактов на импорт ПВН составил 2,913 млрд. долл. (2,65%), в 2022 году – 9,372 млрд. долл. (7,44%), в 2023 году – 19,055 млрд. долл. (12,54%). Результат по 2023 году является абсолютным рекордом для Германии (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году).

В целом за последний 4-летний период Германия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 34,432 млрд. долл. (6,75% мирового рынка) и вышла на второе место в мире, намного превзойдя других крупных импортеров вооружений. Это говорит о высочайшей степени милитаризации Германии.

Справочно: первое место по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по периоду 2021-2024 гг. занимает Польша (68,261 млрд. долл.), третье место – Канада (32,486 млрд. долл.), четвертое место – ОАЭ (25,837 млрд. долл.) пятое место – Индия (16,068 млрд. долл.).

Потенциал Германии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 8,720 млрд. долл. (14 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Германии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 25,391 млрд. долл. (4 место), в том числе 2,687 млрд. долл. в 2025 году, 4,772 млрд. долл. в 2026 году, 6,649 млрд. долл. в 2027 году и 11,284 млрд. долл. в 2028 году.

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Польша (51,452 млрд. долл.), второе место – Саудовская Аравия (47,509 млрд. долл.), третье место – Индия (44,964 млрд. долл.), пятое место – Япония (24,040 млрд. долл.).