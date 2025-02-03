По данным газеты, тысячи украинских солдат покидают свои подразделения

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают "кризис дезертирства". Об этом пишет газета The Guardian.

По ее информации, тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Как отмечает издание, точные цифры засекречены, однако официальные лица подтверждают, что речь идет о "значительном числе" дезертиров. Они объясняют такую ситуацию тем, что солдаты ВСУ находятся на фронте без необходимого отдыха в течение месяцев.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.