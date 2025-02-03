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РИА Новости

Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи

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Герасимов поставил "Востоку" новые задачи после освобождения Великой Новоселки


МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило Минобороны.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции", — говорится в релизе.

На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий.

"Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия", — заявили в министерстве.

Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Минобороны сообщило о его взятии 27 января. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки и Времевки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.

Герасимов вручил награды наиболее отличившимся военным, поблагодарил их за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

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Россия
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Герасимов Валерий
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