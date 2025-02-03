На пути к «зенитному танку»: Нидерланды прикроют войска комплексом Skyranger на гусеничной платформе

Массовое применение БПЛА на украинском поле боя заставляет вооруженные силы изыскивать в срочном порядке средства борьбы с этой угрозой. Ввиду отсутствия адекватного ответа на неё у разработчиков оружия, они пытаются удовлетворить запросы заказчиков, форсируя создание новых образцов. В качестве одного из решений, предлагаемых европейским ВПК, является башенная система ПВО малой дальности Skyranger, впервые представленная сравнительно недавно – в марте 2021 года.

Двойной успех немецкой оборонной промышленности: Нидерланды изъявили желание закупить 22 «зенитных танка» для защиты от беспилотников. В то время как башню Skyranger в варианте 30-мм калибра поставит Rheinmetall, FFG разработала для него шасси ACSV

- отмечается в прессе ФРГ.

Как указывается на сайте Минобороны Нидерландов, оно надеется в скором времени подписать соответствующие контракты. В случае успешного завершения разработки первые ЗРПК могут быть готовы к использованию к 2028 году. Как пишет военное ведомство, это в значительной степени «готовая покупка».

Источники немецкой прессы предполагают, что контракт с генеральным подрядчиком Rheinmetall будет заключен до конца года, указывая, что новые «противодроновые танки» предназначены в первую очередь для защиты тяжелых бригад голландской армии.

Для поиска и отслеживания целей система будет использовать радары, камеры и лазерное оборудование. Скорострельная 30-мм пушка с темпом огня до 1250 выстрелов в минуту оптимально подходит для борьбы с БПЛА, самолетами и вертолетами. Кроме того, комплекс будет оснащен ЗУР, что позволит поражать цели даже на больших расстояниях: сначала планируется использовать американские Stinger в качестве временного решения, а затем могут быть интегрированы специальные противодроновые ракеты, подобные тем, что разрабатываются немецкими компаниями MBDA Germany и Diehl.

ЗРК NOMADS. Источник: topwar.ru

Гусеничное шасси для «зенитного танка» – «бронированная боевая машина поддержки» (ACSV) от FFG – представляет собой ту же модель, что используется в ЗРК NOMADS, который был разработан норвежской компанией Kongsberg для местной армии в целях прикрытия маневренных подразделений сухопутных войск вблизи фронта. NOMADS представляет собой модуль SHORAD («система ПВО ближнего действия»), установленный на шасси ACSV G5. Норвежские войска планируют использовать с этого ЗРК ракету Iris-T SLS, голландские, также проявляющие к нему интерес, - AIM-9X.

В целом Нидерланды желают создать многоуровневую систему ПВО – с «зенитными танками» Skyranger и комплексами NOMADS.

В голландском Минобороны отмечают, что помимо Нидерландов систему Skyranger стремятся внедрить и другие европейские страны, такие как Дания, Австрия и Германия (ФРГ уже заказала 19 экземпляров).