Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону

ЦАМТО, 31 января. Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали ЕС удвоить расходы на оборону, чтобы обеспечить готовность к "экстремальным военным обстоятельствам".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документ.

"Эти страны… приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы стран ЕС составили около 326 млрд. долл. в 2024 году. Авторы документа заключают, что эта цифра должна быть повышена вдвое, если блок хочет выполнить цель по расходам на уровне 3% ВВП, а также быть готовым к "экстремальным военным чрезвычайным ситуациям".

По данным агентства, составившие документ страны считают необходимым для ЕС, среди прочего, использовать механизм совместных займов для наращивания военных расходов.

При этом потребности в инвестициях в оборону евроблока они оценивают на уровне, по меньшей мере, 100 млрд. евро (104 млрд. долл.).

Агентство указывает, что в настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны встретиться 3 февраля в Брюсселе для обсуждения этой темы.

По данным агентства, черновой вариант стратегии должен быть представлен в марте, окончательно принятие запланировано на конец этого года.