Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 г пакет военной помощи

ЦАМТО, 31 января. Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 30 января министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине с февраля 2022 года", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале канцелярии шведского правительства.

По словам министра, стоимость поставки оценивается в 13,5 млрд. шведских крон (1,2 млрд. долл.).

Согласно информации, предоставленной правительством, поставка включает 16 катеров Sridsbat 90 (CB 90), 146 грузовиков, 1 млн. боеприпасов калибра 12,7 мм, 1,5 тыс. ракет для ПТРК ТOW, средства индивидуальной защиты и другое военное оборудование.