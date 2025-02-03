Минобороны Латвии заключило контракт на поставку ВС страны БМП ASCOD

ЦАМТО, 31 января. Министерство обороны Латвии сообщило о подписании 30 января контракта на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для ВС страны.

Контракт подписали генеральный директор по вооружениям Латвии генерал-майор Андис Диланс и вице-президент испанской компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas Алехандро Пейдж Эрнандес.

Стоимость заказа составила 373 млн. евро. Точные сроки поставки техники пока не раскрываются. Соглашение также включает сопутствующую логистическую поддержку.

БМП ASCOD была выбрана ВС Латвии по итогам международного конкурса. Как сообщило МО Латвии, процедура закупки БМП стартовала в начале 2023 года после разработки технико-экономического обоснования с выбора нескольких потенциальных поставщиков. Испытания бронемашин были проведены осенью 2023 года с целью получения данных об их возможностях. После их завершения ВС Латвии провели оценку полученных результатов на соответствие предъявляемым требованиям. Также оценивались стоимость платформы, установленное оборудование, участие в производстве национальной промышленности, сроки поставки и другие аспекты.

В ноябре 2024 года МО Латвии сообщило, что выбрало испанскую GDELS-Santa Barbara Sistemas, предложившую БМП ASCOD, предпочтительным претендентом на покупку.

Как заявил присутствовавший на подписании контракта министр обороны Латвии Андрис Спрудс, "закупка боевых машин пехоты является новой главой в механизации Сухопутных войск Латвии и имеет важное значение для нашей оборонной промышленности, которая примет участие в поставке бронемашин".

Как заявлено, бронирование БМП соответствует требованиям стандарта STANAG-4569 Level.4. Машина будет оснащена автоматической пушкой, противотанковым ракетным комплексом, пулеметом, а также современным оборудованием, которое обеспечит экипажу ситуационную осведомленность. БМП рассчитана на перевозку шести человек десанта с полной боевой экипировкой плюс экипаж из 3 человек.

Согласно концепции национальной обороны Латвии, вооруженные силы должны развивать боевые возможности за счет увеличения огневой мощи и воспрещения противнику свободно действовать в воздухе, на море и на суше. При этом планируется наращивать возможности систем ПВО, береговой обороны, ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, а также принять на вооружение боевые машины пехоты.

Принятие БМП на вооружение также позволит ВС Латвии выполнить принятые на себя обязательства перед НАТО.