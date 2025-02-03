Суперпушки спецоперации: как воюет артиллерия большой и особой мощности

Расчет самоходной артустановки "Малка" калибра 203 мм уничтожил опорный пункт украинской армии на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, уточнив, что орудие произвело серию выстрелов на расстояние более 25 км, а затем оперативно покинуло позицию. О применении уникальной ствольной артиллерии крупного калибра в специальной военной операции — в материале ТАСС

"Малка", которая нанесла укрывшемуся в лесополосе подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневое поражение, принадлежит группировке войск "Центр" спецоперации. Огонь корректировался с беспилотного летательного аппарата "Орлан-30". Помимо 203-миллиметровой "Малки", в спецоперации успешно применяется самоходный миномет "Тюльпан" еще большего калибра — 240 мм. Такие системы относят к артиллерии большой и особой мощности.

Ядерные "цветы" холодной войны

После появления у США и Советского Союза атомного оружия после Второй мировой войны инженеры нашли способ уменьшить ядерные боеприпасы до артиллерийских калибров, сделав их из стратегических тактическими. В 1953 году армия США произвела на полигоне в пустыне Невада испытания 280-мм пушки, поразившей на расстоянии 11 км группу целей (сооружения, военная и железнодорожная техника) опытным атомным снарядом, взорвавшимся на высоте 150 м. Мощность взрыва составила 15 тыс. т в тротиловом эквиваленте (что немногим уступало американской бомбе, уничтожившей Хиросиму) и показала высокую эффективность такого оружия переднего края гипотетической войны будущего. В том же году "атомные" пушки из США начали поступать на вооружение многочисленных военных баз НАТО в Европе. Через год таких орудий только в Западной Германии насчитывалось уже несколько десятков. Считалось, что орудия, стреляющие ядерными снарядами, благодаря высокой точности будут эффективнее, чем тактическая авиация со свободнопадающими атомными бомбами.

В ответ советские конструкторы в 1954–1955 годах приступили к разработке аналогичных артсистем. Широкой публике они впервые были представлены на военном параде 7 ноября 1957 года — тогда по Красной площади прошли 406-мм пушки 2А3 "Конденсатор-2П" и 420-мм минометы 2Б1 "Ока". Однако из-за стремительного развития тактических ракетных комплексов и мощностей по их выпуску работы по атомной артиллерии были приостановлены. Орудиям большой и особой мощности отводилась вспомогательная роль после нанесения ядерных ударов другими средствами.

Самоходная минометная установка "Ока" в санкт-петербургском Артиллерийском музее Источник изображения: © One half 3544/ Wikimedia Commons/ Public Domain

В 1967 году в Советском Союзе начались работы по созданию самоходного орудия калибра 203 мм с дальностью стрельбы до 25 км, способного стрелять ядерными боеприпасами уменьшенного калибра. Во второй половине 1970-х годов на вооружение артбригад особой мощности Советской армии начала поступать самоходка 2С7 "Пион". Она способна отправлять осколочно-фугасный снаряд массой 110 кг (из них 20 кг приходилось на взрывчатку) на расстояние 37,5 км. Активно-реактивный снаряд "Пиона" с уменьшенной массой может доставать цели на дистанции без малого 50 км. Длинноствольное орудие открыто размещается на гусеничном шасси на базе танка Т-64, масса самоходки составляет 46 т, расчет — семь человек.

САУ 2С7 "Пион" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Другая разработка того периода, способная стрелять специальными боеприпасами, — 2С4 "Тюльпан". Самый мощный в мире самоходный миномет стреляет ближе, чем "Пион" (на 9,6 км обычной миной и на 18 км — активно-реактивной), однако легче (27,5 т) и везет с собой больше снарядов массой 130 кг. Согласно открытым данным, всего было произведено порядка 400 "Тюльпанов". Первое боевое применение огромного миномета состоялось в Афганистане. Применялся 2С4 "Тюльпан" и в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике. Благодаря большой крутизне траектории полета мин он был способен эффективно поражать защищенные цели в горных условиях — практически сверху.

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" Источник изображения: © Андрей Рубцов/ ТАСС

"Малка": суперпушка

2С7М "Малка", применяемая сейчас в спецоперации, — модернизированный вариант "Пиона". Усовершенствованием и капремонтом самоходок занималась компания "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"). На "Малку" устанавливают обновленные приборы наблюдения, связную аппаратуру, заменяют коробку передач, механизмы распределения, агрегаты энергообеспечения. "Удар огромной силы и детонация почти 20 кг взрывчатки создают мощное разрушающее действие, — прокомментировали в Ростехе боевое применение "Малки". — Он способен уничтожить даже бетонные укрепления, строения, мосты, переправы и прочие объекты. Тяжелые боеприпасы оставляют в земле воронки глубиной до 7 м, а бронетехнику разрывают на части. Каждый снаряд разбрасывает массу осколков в значительном радиусе". "Если у нас разрыв происходит в 100 м от цели, можно сказать, что мы попали", — делится опытом наводчик САУ с позывным Альбатрос. Применяется 203-мм самоходное орудие и для контрбатарейной борьбы, где побеждает в дуэлях с немецкими 155-мм гаубицами.

Несбывшаяся "оттепель" ДОВСЕ 19 ноября 1990 года шесть стран Организации Варшавского договора и 16 государств Североатлантического альянса подписали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В условиях изменения политической обстановки и разрядки отношений между военными блоками страны договорились сократить количество развернутого вооружения, и за Уральский хребет на базы хранения отправились в том числе и артсистемы большой и особой мощности. Однако затем бывшие союзники СССР присоединились к НАТО, и ДОВСЕ потерял смысл, несмотря на неоднократные предложения России его адаптировать. В 2007 году президент России Владимир Путин своим указом приостановил действие договора, а в 2023 году подписал закон о его денонсации. "Атомная" артиллерия напомнила о себе во время стратегических учений "Запад-2017" - в финале условного противника своими огромными снарядами добивали "Пионы".

"Несомненным преимуществом систем семейства "Пион" и "Малка" является высокая дальность стрельбы — 47+ км активно-реактивным снарядом, — поделился в беседе с ТАСС мнением офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев, отметив, что обычный снаряд эти орудия отправляют на расстояние в 37 км. "За счет дальности стрельбы и мощных боеприпасов, допускающих поражение цели при некоторых ощутимых отклонениях, данная система применяется для контрбатарейной борьбы. Ну и для ударов по относительно ближним тылам — за счет своей дальности они могут себе это позволить", — отметил специалист. По словам офицера-артиллериста, для "Малки" существуют бетонобойные боеприпасы, которым способны противостоять лишь самые мощные укрепления — например, глубоко под землей. Еще одно достоинство пушки — высокая кучность из-за меньшего влияния метеоусловий на боеприпасы в полете. "Так как снаряд тяжелый, ветер по законам физики его просто плохо сдувает, — рассказал Саканцев. — Соответственно, разброс, обусловленный влиянием погодных условий, у него ощутимо меньше, чем у снарядов калибра 152 мм, которые весят 46 кг — то есть более чем в два раза легче".

"Естественно, системы подобного типа противник пытается уничтожать всеми силами", — добавил ветеран боевых действий. "Приняты серьезнейшие меры для обороны подобных артсистем. <...> Там и ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. ТАСС) к ним ходили, и авиация вражеская их искала, и БПЛА постоянно их пытаются найти. Но тем не менее их берегут", — поделился он. К тому же, по словам Саканцева, "Малки" меняют огневые позиции. "Орудие уникальное, у него прекрасные отзывы от всех расчетов", — добавил специалист.

По мнению офицера запаса ракетных войск и артиллерии, одно из направлений совершенствования "Малки" — увеличение защищенности: усиление противоосколочного бронирования, навеска блоков динамической защиты, оборудование серийных машин станциями радиоэлектронной борьбы, системами предупреждения о лазерном облучении. Еще один возможный "апгрейд" — установка пулемета, как на САУ 2С19 "Мста-С" и 2С3 "Акация". Также Саканцев считает, что самоходной 203-мм пушке необходим корректируемый снаряд. Он отметил, что у такого большого калибра имеется высокий потенциал разработки дальнобойного высокоточного активно-реактивного боеприпаса с мощным пороховым ускорителем.

САУ "Малка" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

"Тюльпан": суперминомет

Модернизированные самоходные минометы 2С4 "Тюльпан", используемые в СВО, могут стрелять как осколочно-фугасными минами, так и кассетными и зажигательными боеприпасами. Применение корректируемых мин 3Ф5 "Смельчак" превращает "цветок" калибра 240 мм в высокоточное оружие. В отличие от управляемых артснарядов "Краснополь" мина, ведомая лазерным лучом, направляет себя на цель не аэродинамическими рулями, а короткими импульсами пороховых двигателей коррекции.

"Это очень узкоспециализированное орудие даже на фоне "Пиона" и "Малки", — выразил мнение Саканцев. — По сути, это осадная мортира, то есть орудие для уничтожения мощных укреплений". По его словам, расчеты часто используют активно-реактивные мины 3Ф2. "Это даже не мины, а ракеты, они гораздо больше базовой мины и летают в два раза дальше", — сказал Саканцев. Офицер-артиллерист отметил, что в начале спецоперации "Тюльпаны" применялись для уничтожения украинских боевиков, засевших в хорошо защищенных мариупольских заводах. По сообщениям Минобороны России, целями миномета становятся укрепления украинских формирований, командные пункты, узлы снабжения, артиллерийские батареи. Самые крупные в мире самоходные минометы поддерживают наступление российских частей, срывают попытки контрнаступлений украинских.

Алексей Саканцев считает, что огромному миномету необходимы современные высокоточные боеприпасы, несмотря на их дороговизну. "Один точно попавший управляемый боеприпас снимает необходимость применять десятки неуправляемых. В итоге стоимость эффективного поражения цели снижается", — заметил он. У орудий меньше изнашивается ствол, уменьшается цена военной логистики, снижается вероятность поражения полевого склада боеприпасов.

Виктор Бодров