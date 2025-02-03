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Украинские военные подтверждают приближение российских войск к границе Днепропетровской области. На данный момент до этой границы нашим остаётся пройти не более 2,5 км. Речь о Покровском направлении и районе Нововасильевка-Новоалександровка-Новосергеевка.

Ресурсы противника отмечают, что, как только армия России возьмёт под контроль Удачное, выход к границе Днепропетровщины будет предопределён. При этом основная «рефлексия» ВСУ на этом участке фронта касается того, что им (подразделениям вооружённых сил Украины) приходится пятиться вместо того, чтобы контратаковать для снижения рисков попадания в кольцо своего гарнизона в Покровске.

В пример приводится ситуация в Новопавловке (а это направление командование ВСУ теперь именует Новопавловским), до позиций в которой достают уже не только ФАБ с УМПК, но и FPV-дроны. В связи с этим безопасных позиций в этом крупном селе на востоке Днепропетровской области у противника не остаётся.

Обращает внимание и то, что украинские военные пишут о «потерявшем смысл использовании муляжей военной техники»:

Надувные муляжи, которые на восток Днепропетровщины завозили ещё в 2023-м и продолжали завозить потом, теперь потеряли смысл, потому что FPV-дроны русских их быстро идентифицируют.

Напомним, что надувные «обманки» в виде танков, САУ и средств полевой артиллерии для ВСУ поставляли в том числе из-за рубежа.

Ранее эти муляжи в Днепропетровской области использовались при попытке ввести в заблуждение разведку ВС РФ.