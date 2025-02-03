«Праща Давида» и другие ЗРК Израиля.

По заявлениям целого ряда зарубежных источников, Израиль обладает, возможно, самой сложной в западном мире многоуровневой интегрированной системой противовоздушной обороны (ПВО). В этой связи представляется интересным рассмотреть состав основных наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) израильского производства: «Железный купол», «Праща Давида» и «Стрела».

Характер угроз

Прежде всего, следует кратко остановиться на характере угроз, для противодействия которым разрабатывалась израильская система ПВО. С одной стороны, самые непосредственные противники Израиля, а именно ХАМАС и «Хезболла», в последние годы добились значительных успехов в расширении и совершенствовании своих ракетных арсеналов, что ставит новые задачи перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Помимо реактивных систем залпового огня (РСЗО), баллистических ракет и минометов, подобные группировки получают все больше возможностей для применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности (включая дроны-камикадзе, или барражирующие боеприпасы) и крылатых ракет. Огромную проблему для израильской ПВО создает сам масштаб потенциальной угрозы со стороны «Хезболла» – более 100 тыс. ракет различных типов. ХАМАС, хотя и менее продвинутый, также располагает барражирующими боеприпасами (ББ) и ударными БПЛА, оборудованными для сброса бомб, а также все более мощным ракетно-артиллерийским арсеналом. Противодействие всему этому требует разнообразных решений.

Залп палестинских ракет по Израилю

Помимо названных группировок, существует угроза возможной атаки со стороны главного регионального противника Израиля – Исламской Республики Иран (ИРИ). Тегеран усердно разрабатывает собственный обширный арсенал БПЛА и систем РСЗО, совершенствует национальные ракетные технологии, а также распространяет их среди своих доверенных лиц по всему Ближнему Востоку. Наибольшее беспокойство у западных экспертов вызывает наличие у ИРИ все более совершенных баллистических ракет, точность которых постоянно растет. Помимо того, крайнюю тревогу вызывают крылатые ракеты и БПЛА большой дальности, которые могут быть запущены не из Ирана, а из районов, где действуют отряды под руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Одновременно, все еще существуют части арабского мира, которым Израиль должен быть готов противостоять, даже несмотря на то, что отношения с ними в последние годы стали намного лучше. По оценкам аналитиков, призраки прошлого все еще вырисовываются (а в ходе текущего конфликта в Газе они только усилились), и у этих стран есть средства, которые намного совершеннее, чем еще 10 лет назад, что подрывает качественное военное превосходство Израиля в регионе.

ЗРК «Железный купол»

«Железный купол» (Iron Dome) – тактическая система противоракетной обороны (ПРО) на начальном этапе своей истории разработана израильской компанией Rafael специально для защиты населенных пунктов и объектов критической инфраструктуры Израиля от неуправляемых тактических ракет (РСЗО и баллистических). Благодаря обновлениям системы, ЗРК «Железный купол» получил возможность перехватывать крылатые ракеты, беспилотники и другие цели.

О постановке на боевое дежурство «Железного купола» ЦАХАЛ впервые объявил в марте 2011 года. Используемая в ЗРК ракета-перехватчик «Тамир» (Tamir) оснащена высоко чувствительной активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), бортовым автопилотом и системой передачи данных, позволяющим сопровождать летящую цель и приблизиться к ней на предельно возможное расстояние. Одна батарея комплекса обеспечивает прикрытие района площадью 1500 кв.км (окружность с радиусов 22 км), что позволяет перехватывать цели с дальностью полета от 50 до 200 км. Производитель гарантирует поражение цели на высоте до 10 км.

ПУ ЗРК «Железный купол»

Боевая часть (БЧ) ракеты детонирует в точно определенное время. Момент подрыва определяется с помощью лазерной системы с круговой чувствительностью (на 360 градусов), расположенной в кольцевом блоке на корпусе ракеты, позади ГСН. Эта система бесконтактного взрывателя обнаруживает цель, когда она начинает пересекать круговой лазерный луч, и приводит в действие БЧ ракеты. При детонации осколочно-фугасная БЧ образует в пространстве конусовидное облако поражающих элементов, уничтожающее цель.

Утверждается, что на практике, ракета настолько маневренна и точна, что часто действительно попадает в приближающуюся цель, хотя она не предназначена для подобного кинетического применения. В целом, в «Тамир» использована высокая степень миниатюризации элементов, но при этом, конструкция ракета достаточно прочна, чтобы выдерживать экстремальные перегрузки, возникающие в полете.

Согласно различным источникам, стоимость одной ракеты «Тамир» колеблется в интервале от 40 до 100 тыс. долл. США. Как правило, для увеличения вероятности попадания по каждой цели запускают две ракеты. Этот принцип может меняться во время массированных обстрелов и по мере сокращения количества перехватчиков на складах ЦАХАЛа в ходе затяжного конфликта. В случае промаха срабатывает механизм самоуничтожения ракеты. Высоко автоматизированная система «Железный купол» отдает приоритет снарядам, траектория которых направлена на населенные пункты страны.

В настоящее время ЦАХАЛ располагает 10 батареями ЗРК «Железный купол». Количество пусковых установок (ПУ) в их составе может варьироваться, и они считаются ценным активом. Министерство обороны Израиля в 2020 году заявило, что «Железный купол» успешно перехватил примерно 85% всех целей, с которыми он сталкивался за всю историю своей эксплуатации.

Между тем, массированная атака, проведенная ХАМАСом 7 октября 2023 года по территории Израиля, проиллюстрировала тот факт, что «Железный купол» как и любая другая система ПВО/ПРО ограничена в своих возможностях. Как известно, ХАМАС за короткий промежуток времени выпустил по Израилю (по разным оценкам) от 2 до 4 тыс. ракет, что привело к пересыщению систем «Железный купол» и снизило его боевую эффективность до 40%. Следствием чего стали разрушения израильских городов на юге страны.

ЗРК «Праща Давида»

«Праща Давида» (David’s Sling) – система ПВО средней дальности, которая, по данным ЦАХАЛа, выполнила свой первый боевой перехват ракеты, запущенной из сектора Газа, в начале 2023 года. Комплекс поступил на вооружение Армии обороны Израиля в 2017 году. Система предназначена для перехвата неуправляемых ракет РСЗО большого калибра, баллистических и крылатых ракет с дальностью стрельбы от 100 до 500 км (по другим данным до 800 км), а также самолетов и БПЛА.

ПУ ЗРК «Праща Давида»

Система является результатом сотрудничества израильской компании Rafael и американской Raytheon. Каждая батарея «Пращи Давида» включает в себя вертикальную пусковую установку с 12 направляющими для ракет-перехватчиков «Станнер» (Stunner). Одна ракета, как сообщается, стоит около 1 млн. долл. США.

Ракета «Станнер»

В отличие от ракеты «Тамир» ЗРК «Железный купол» перехватчик «Станнер» реализует концепцию кинетического поражения и предусматривает фактическое столкновение с воздушной целью. «Станнер» имеет необычный дельфиноподобный профиль носовой части, в которой установлена двухрежимная ГСН. Головка сочетает инфракрасный и активный радиолокационный способы наведения. Использование двухрежимной системы самонаведения обеспечивает гораздо большую устойчивость ракеты к вражеским помехам или ложным целям, а также делает ее пригодной для поражения более широкого круга целей с различными сигнатурами излучения и профилями полета, начиная от баллистических ракет и заканчивая крылатыми ракетами с низкой заметностью.

РЛС Elta EL/M-2084 3D

Основным источником данных для «Пращи Давида» является РЛС Elta EL/M-2084 3D с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Дополнительно ракета-перехватчик также может получать данные о цели от сторонних источников, поступающих по бортовому каналу передачи данных.

Ракета «Станнер», запускаемая с земли и имеет двухступенчатую двигательную установку. Конструкция обеспечивает более высокие уровни энергии и маневренности, гарантирующие, что вторая ступень найдет свою цель, даже если она маневрирует на высокой скорости. Отсутствие необходимости оснащать вторую ступень взрывной БЧ и взрывателем обеспечивает снижение общего веса, что опять же способствует повышению скорости, маневренности и эффективной дальности. По сообщениям, дальность стрельбы ракеты находится в интервале от 150 до почти 200 миль (240-320 км).

ЗРК «Стрела»

«Стрела» (Arrow) – система, разработанная совместно Israel Aerospace Industries (IAI) и Boeing, занимает верхний уровень ПРО Армии Обороны Израиля. Комплекс в первую очередь предназначен для перехвата баллистических ракет, летящих на очень больших высотах и с чрезвычайно высокими скоростями. Последняя модификация «Стрела-3» поступила на вооружение в январе 2017 года.

Ракета-перехватчик «Стрела-3» выносит кинетическое средство поражения за пределы земной атмосферы, где оно физически поражает цель, уничтожая ее на промежуточной фазе полета. Этот подход отличается от принципов, заложенных в ЗРК «Пэтриот» и, в меньшей степени, в комплекс «Праща Давида», которые противостоят баллистическим угрозам на заключительном участке их траектории.

ПУ ЗРК «Стрела»

Внеатмосферный перехват в наибольшей степени подходит для борьбы с баллистическими ракетами оперативной дальности (1000-5000 км), включая носителей ядерной БЧ. Их уничтожение за пределами земной атмосферы обеспечивает дополнительную степень безопасности. Согласно сообщениям израильских СМИ, «Стрела-3» позволяет поражать цели на дальности около 1490 миль (около 2400 км).

Предшествующая модификация, «Стрела-2», считается западными экспертами первой в мире системой ПРО, спроектированной с нуля. Впервые комплекс был развернут в 2000 году. Согласно сообщениям израильских СМИ, первое боевое применение «Стрелы-2» произошло в марте 2017 года, когда она уничтожила сирийскую ракету класса «земля-воздух».

В отличие от «Стрелы-3», оребренная боевая часть перехватчика «Стрелы-2» имеет осколочно-фугасное оснащение. Ракета использует двухрежимную ГСН с инфракрасным и активным радиолокационным наведением. Сообщается, что «Стрела-2» способна перехватывать цели на максимальной дальности 62 мили (100 км) и на высотах до 31 мили (50 км). Это означает, что комплекс предназначен для поражения баллистических угроз тактической дальности.

Перечисленные системы показывают, что израильский ВПК смог создать национальную многоуровневую систему ПВО/ПРО наземного базирования. Её возможности простираются от приземного воздушного пространства до ближнего космоса, а в качестве поражаемых целей выступают практически все возможные средства воздушного нападения вероятных противников страны.

По материалам ресурса twz.com