Подведем итоги: что, если США прекратят поддерживать Украину? (The Hill, США)

Hill: без помощи США Украине Россия в 2026 году возьмет Киев

Без помощи США Украине Россия в 2026 году возьмет Киев и дойдет до границ НАТО, пишет The Hill. Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал: без поддержки США ВСУ потерпят крах, скорее всего, уже к концу этого года. А к 2030 году Россия будет готова атаковать и дальше, пугает автор статьи.

Элейн Маккаскер (Elaine McCusker)

Многие американцы по понятным причинам обеспокоены стоимостью помощи Украине. Но им следует подумать о другом — о цене поражения Киева.

Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал, что победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам в 808 миллиардов долларов сверх того, что США планируют потратить на оборону в ближайшие пять лет. Это примерно в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагону для оказания помощи Украине с момента начала российской спецоперации в 2022 году.

Такая оценка основана на сценарии, при котором США прекращают оказывать помощь Украине. В результате победа России потребует от нас адаптировать наши военные возможности для поддержания нашей безопасности. В исследовании используется симулятор для оценки расходов, необходимых для сдерживания и, при необходимости, разгрома России в Европе, а также для предотвращения дальнейших конфликтов со стороны осмелевших противников в Тихом океане и на Ближнем Востоке.

Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу этого года потерпят крах, что позволит России взять Киев, а затем продвинуться к границам НАТО.

Ободренная Россия восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для усиления своих возможностей, разместит войска вдоль границ НАТО и будет готова к нападению за пределы Украины к 2030 году.

Сторонники идеи о том, что Америка должна "отойти от Европы" и сэкономить силы и деньги, упускают из виду глобальный характер конфликта. Хотя странам ЕС, безусловно, следует больше инвестировать в собственную оборону, история убедительно показала нам, как опасно игнорировать свои интересы в том или ином регионе.

Чтобы защитить себя — на национальном, военном и экономическом уровнях, — США должны оставаться мировой державой и инвестировать в возможности, необходимые для защиты партнеров и самих себя. Отсутствие решительности у Америки в Европе только спровоцирует агрессию и поставит под угрозу наше процветание по всему миру.

Если США допустят падение Украины, Вашингтону понадобятся более крупные, боеспособные, быстро реагирующие вооруженные силы, размещенные в большем количестве мест. Чтобы сдержать или, при необходимости, нанести поражение России, вооруженным силам США потребуется 14 новых бригадных боевых групп, еще 18 боевых кораблей, восемь дополнительных батальонов морской пехоты, еще 555 самолетов Военно-воздушных сил и 266 тысяч военнослужащих.

США потребуется укрепить свое присутствие в Европе, включая подготовку объектов противовоздушной обороны, снабжения и боеприпасов. Также необходимо будет гораздо быстрее предпринимать усилия по диверсификации и расширению промышленной базы, поддерживающей наши вооруженные силы, чтобы соответствовать высоким требованиям современной войны.

Хотя в конфликте на европейском континенте в первую очередь будут участвовать сухопутные войска под прикрытием военно-воздушных сил, Вашингтону также потребуется инвестировать в военно-морской потенциал. Военно-морским силам США придется отказаться от планов по сокращению общего количества кораблей и закупить дополнительные корабли — подводные лодки, эсминцы, фрегаты, а также корабли материально-технического обеспечения.

США также должны будут поддерживать более высокий уровень готовности базирующихся и развернутых сил, что означает дополнительную подготовку, модернизацию оборудования и запасных частей. Для этого потребуется больше спецподразделений, необходимых для сбора разведданных и уничтожения противника.

Учитывая, что Россия является опытной космической и кибернетической державой, США также потребуются более совершенная архитектура и системы управления в этих областях.

Вместо этого, если Америка и ее союзники ускорят оказание помощи, победившая Украина увидит, что Россия отступает за свои собственные границы с разгромленными и ослабленными вооруженными силами, пошатнувшейся экономикой, ослабленными партнерскими отношениями и внутренними проблемами.

Украина, напротив, стала бы энергичной и свободной, с процветающей промышленной базой и современной армией. Вашингтон смог бы сократить свое развертывание сил в Европе. Он по-прежнему сохранял бы там свое присутствие, но выделил бы больше ресурсов и внимания Тихому океану.

Это не только повысило бы безопасность США, но и сэкономило бы деньги страны. Америка сталкивается с многочисленными проблемами. Нелегальная иммиграция, финансирование государственного долга и все более непредсказуемая ситуация в области глобальной безопасности — все это требует внимания и ресурсов. Но на Украине ставки особенно высоки.

Даже если оставить в стороне вопросы безопасности и моральные соображения о поддержке Киева, помощь Украине является финансово обоснованным решением для Соединенных Штатов.

Элейн Маккаскер — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Ранее она занимала должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря обороны в Пентагоне.