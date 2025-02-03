В России создали станцию управления для усыпления армии дронов

КБ «Гермес»: В России создали НСУ для погружения в режим гибернации армии дронов

В России создали наземную станцию управления (НСУ) для работы с неограниченным количеством дронов, которая позволит единовременно усыпить (погрузить в режим гибернации) целую армию беспилотников. Об этом рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес».

«НСУ уже применяется в зоне спецоперации (СВО) и выглядит как маленькая коробочка, куда вставляется наш передатчик. У нее есть способность создавать коллектив, "рой". Абсолютно любой беспилотник можно ввести в режим гибернации, а затем включить с одного пульта одним оператором», — уточнил собеседник агентства.

Благодаря НСУ, можно беспрепятственно работать с дронами даже в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это достигается благодаря одновременной работе на разных частотах, с установкой можно задействовать от двух до четырех каналов связи. «Также в систему внедрено полностью безошибочное обновление программного обеспечения, если это понадобится», — добавил представитель бюро.

Ранее «Гермес» поставило в зону СВО радиоуправляемую платформу «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов. Она может доставить находящиеся в спящем режиме БПЛА к месту старта.