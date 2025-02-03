В РФ создали станцию управления для введения в спящий режим армии дронов

Представитель конструкторского бюро "Гермес" отметил, что ввести в режим гибернации можно любой беспилотник, будь то дрон, тележка или катер

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские специалисты создали наземную станцию управления (НСУ), предназначенную для работы с неограниченным количеством дронов при помощи одного пульта. Изделие обладает способностью создавать коллектив и применяется для единовременного погружения в режим гибернации целой армии дронов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель конструкторского бюро "Гермес" (входит в НПО "Кайсант").

"Наземная станция управления (НСУ) уже применяется в зоне спецоперации и выглядит как маленькая коробочка, куда вставляется наш передатчик "Гермес". Такая установка позволяет управление неограниченным количеством дронов с одного пульта, у нее есть способность создавать коллектив, "рой", изделие может единовременно ввести в режим гибернации целую армию дронов. Мы можем разместить дроны куда угодно - не важно, дрон это, тележка или катер - абсолютно любой беспилотник можно ввести в режим гибернации, а затем включить с одного пульта одним оператором", - заявил официальный представитель организации.

По словам специалиста, НСУ позволяет осуществлять абсолютно беспрепятственную работу в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Работа ведется параллельно на разных частотах, установка позволяет одновременно использовать от двух до четырех разных каналов связи. На НСУ можно устанавливать как нашу связь "Гермес", так и другие связи - это может быть и RLS, и Crossfire, то есть можно с помощью одного блока использовать приемники разной производительности, у нас полная интеграция. Также в систему внедрено полностью безошибочное обновление программного обеспечения, если это понадобится", - рассказали в КБ "Гермес".

Ранее в организации сообщили о начале применения в зоне СВО радиоуправляемой тележки "Муравей" для перевозки различных грузов, изделие также предназначено для использования в качестве аэродрома для взлета FPV-дронов.