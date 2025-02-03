БТР-Т и БМО-Т с дополнительной защитой были бы неуязвимы для FPV-дронов

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В российских социальных сетях появляется все больше публикаций о тяжелых бронетранспортерах, созданных на шасси отечественных танков. Кроме машин, подготовленных бойцами, участвующими в специальной военной операции, часто упоминаются БТР-Т и БМО-Т.

Первый был создан на шасси танка Т-55 (как писали, можно использовать и Т-54, танковые тягачи БТС-2 и БТС-4, а также Т-62). На втором использована платформа Т-72.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В результате получились образцы, по своей защищенности значительно превосходящие все наши легкобронированные средства доставки пехоты. При дополнительно оборудованных "мангалах" вполне можно обеспечить защиту от различных дронов - камикадзе.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Учитывая, что у нас созданы различные дистанционно-управляемые модули, в том числе вооруженные 57-мм орудиями, при их установке на вышеупомянутую технику она по своей огневой мощи может уже относиться к классу БМП.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

А современные, более мощные многотопливные двигатели обеспечили бы приемлемые характеристики подвижности, как на шоссейных дорогах, так и на пересеченной местности.

Лев Романов