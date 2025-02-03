Войти
Вестник Мордовии

БТР-Т и БМО-Т с дополнительной защитой были бы неуязвимы для FPV-дронов

530
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В российских социальных сетях появляется все больше публикаций о тяжелых бронетранспортерах, созданных на шасси отечественных танков. Кроме машин, подготовленных бойцами, участвующими в специальной военной операции, часто упоминаются БТР-Т и БМО-Т.

Первый был создан на шасси танка Т-55 (как писали, можно использовать и Т-54, танковые тягачи БТС-2 и БТС-4, а также Т-62). На втором использована платформа Т-72.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В результате получились образцы, по своей защищенности значительно превосходящие все наши легкобронированные средства доставки пехоты. При дополнительно оборудованных "мангалах" вполне можно обеспечить защиту от различных дронов - камикадзе.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Учитывая, что у нас созданы различные дистанционно-управляемые модули, в том числе вооруженные 57-мм орудиями, при их установке на вышеупомянутую технику она по своей огневой мощи может уже относиться к классу БМП.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

А современные, более мощные многотопливные двигатели обеспечили бы приемлемые характеристики подвижности, как на шоссейных дорогах, так и на пересеченной местности.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМО-Т
БТС-2
БТС-4
Т-55
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:30
  • 322
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57