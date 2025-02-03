Решающее снабжение: российские бойцы получили новый тяжелый тактический дрон

Аппарат позволяет доставлять воду, боеприпасы и другие грузы в самые горячие точки на передовой

В зоне СВО начали массово использовать грузовой FPV-дрон «Илья Муромец». Его главное преимущество — гибкая настройка частот, которая помогает обходить зарубежные системы РЭБ. Грузоподъемность в 8 кг позволяет дрону доставлять медикаменты, боеприпасы и воду бойцам, действующим в самых горячих точках на передовой. Какие боевые задачи сможет выполнять БПЛА на линии боевого соприкосновения — в материале «Известий».

Характеристики FPV-дрона «Илья Муромец»

FPV-дрон «Илья Муромец» — тяжелый тактический беспилотник, который может поднимать до 8 кг груза и доставлять его на дальность до 15 км. Это дает возможность снабжать отдаленные позиции продовольствием, водой, медикаментами и боеприпасами.

В частности, он востребован для снабжения подразделений на днепровских островах, где закрепилась российская морская пехота, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика дронов FROBOTICS Олег Федоров. По его словам, «Илья Муромец» чуть ли не единственное надежное средство доставки грузов в этом районе.

Любая техника в воде или на суше сразу тут же попадает в прицел вражеских дронов, а воздушному аппарату проще прорваться к своим передовым позициям, объяснил Федоров. Также дрон успешно используют для дистанционного минирования и разведки.

— С уменьшением нагрузки радиус полета «Ильи Муромца» вырастет, — отметил Олег Федоров. — В этом случае можно задействовать воздушный ретранслятор сигнала управления.

Фото: пресс-служба компании FROBOTICS Источник изображения: iz.ru

Он рассказал, что у дрона восемь моторов, что повышает стабильность полета и дает запас мощности. Аппарат производится на 100% из российских компонентов.

Для подразделений, действующих в зоне СВО, блок связи комплектуется, исходя из запросов бойцов.

— В разных точках фронта противник использует системы РЭБ, характеристики которых отличаются друг от друга, — отметил разработчик. — В зависимости от запроса мы, например, выбираем рабочие частоты. Дроны работают на аналоговой связи. А также с помощью систем спецсвязи «Кузнечик» и «Гермес». Они позволяют менять частоты управления в полете. И на многих участках фронта это чуть ли не единственные системы связи, которые не могут подавлять комплексы РЭБ ВСУ. Это повышает помехоустойчивость аппаратов.

Ранее «Известия» писали, что начались массовые поставки в зону СВО устройств спецсвязи «Гермес» для дронов. Ежемесячно военные получают более 40 тыс. комплектов.

Для чего нужны тяжелые дроны

В зоне специальной военной операции есть потребность в любых средствах доставки грузов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— 15 км — это вроде бы немного, но для работы между ближайшим тылом и передним краем этого будет достаточно, — уточнил он. — Грузоподъемность в 8 кг позволяет перекидывать, например, медикаменты, документы. В экстремальных ситуациях, в частности, в окружение можно перебрасывать воду, продукты питания, боеприпасы в небольших количествах. И такого рода дроны должны обладать по возможности максимально помехозащищенной системой связи.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Проблему с доставкой снабжения на передние позиции из-за активного противодействия ВСУ отметил в разговоре с «Известиями» и военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас всё активнее используются роботизированные платформы: от наземных до воздушных, — отметил он. — Зачастую оказывается, что позиции наших бойцов могут оказаться без снабжения, в частности, когда были проведены штурмовые действия, группа закрепилась, но к ней пробиться и доставить боеприпасы с водой тяжело. С одной стороны, я видел фотографии этого дрона, и он не настолько большой, чтобы стать заметной целью. С другой стороны, 8 кг — это приличная нагрузка, благодаря которой можно привезти пару бутылок воды и патроны. Устойчивость к средствам РЭБ важна, особенно на передовых позициях.

Ключевые узлы для БПЛА российского производства

Ранее «Известия» писали, что в России запустили первое крупносерийное производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющее отечественных аналогов. Это позволит оперативно поставлять заказчикам комплектующие без сложных логистических цепочек, упростит и ускорит сборку БПЛА.

На одном из предприятий «Ростеха» освоено производство навигационных модулей и контроллеров для двигателей разной мощности. На подходе — полетные контроллеры для малых БПЛА. Всё это — полностью отечественные разработки, достойная замена импортной «начинки». Это как раз то импортозамещение, которого очень ждали, отметили источники «Известий» в ОПК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В пресс-службе «Ростеха» «Известиям» подтвердили информацию и добавили: «У нас есть собственные разработки, которые выполнены и запущены в серийное производство в короткие сроки. Актуальность объяснять не надо, потребность страны в таких изделиях очень высока. Благодаря инженерным решениям изделия максимально быстро могут быть интегрированы в конструкцию дронов разных производителей».

Юлия Леонова