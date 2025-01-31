Для новой программы подводных лодок «Проекта 75» Индия выбрала партнёра из Германии

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Немецкая группа производителей военно-морских судов TKMS объявила, что стала партнёром индийских судостроительных верфей Mazagon Dockyard Limited (MDL).

MDL – это судостроительные верфи почти с вековой историей, расположенные в Мазагаоне, Мумбаи. Они производят надводные корабли и подводные лодки для ВМС Индии. Также здесь строятся морские платформы и вспомогательные суда для морского бурения нефтяных скважин, танкеры, балкеры, пассажирские суда и паромы.

Официальный представитель ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) сообщил, что их совместная заявка на проект P75I, включающий шесть обычных подводных лодок, была признана Министерством обороны Индии удовлетворяющей требованиям и теперь переходит на следующую стадию оценки.

Кроме индо-немецкой связки MDL – TKMS, боролись за дальнейшее участие и реализацию проекта индийский конгломерат L&T и испанский Navantia. Однако, их предложения по реализации были признаны несоответствующими требованиям.

Подводная лодка S80 была предложена этим партнерством, но, как сообщается, отсутствие «проверенной в море субмарины с анаэробной энергетической установкой» послужило основной причиной отстранения от дальнейшего участия. Таким образом, заявка MDL - TKMS теперь является единственным выбором, доступным Министерству обороны.

Проект P75I возвращает Индию к тому, с чего она начинала, когда в 1980-х годах немецкая HDW сформировала партнерство с MDL для строительства SSK класса HDW Type 209. Построенные в те годы четыре подводные лодки и в настоящий момент продолжают эксплуатироваться индийскими ВМС как класс Shishumar.

Представители МО Индии называют основной целью программы P75I - обеспечение передачи технологий и техническую помощь для достижения целей, в результате чего Индии удастся построить и спроектировать собственные подводные лодки.

Кроме этого, у индийских ВМС остался достаточно возрастной флот подводных лодок классов Shishumar и Sindhughosh из России, недавно пополненный шестью подводными лодками класса Kalvari Scorpene в рамках проекта 75, также построенными MDL.