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«Легенда ПВО» прикрывает российских воинов в Херсонской области

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ЗРК «Оса-АКМ»
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник изображения: https://kupol.ru

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» не случайно называют «легендой ПВО», причем – с легкой руки западных оружейных аналитиков и военных журналистов.


В начале 70-х годов эти первые в мире мобильные ЗРК малой дальности стали поступать на вооружение сухопутных подразделений ВС СССР. Однако уже в 80-е годы советские «Осы», удивившие оружейный мир в ходе сирийско-израильского конфликта, вошли в состав войск противовоздушной обороны целого ряда государств.


Советские «Осы» стали основой противовоздушной обороны не только стран-участниц Варшавского Договора и Югославии, но и ряда дружественных СССР государств Азии, Ближнего востока и Африки.


Не утеряли свою актуальность «Осы» и сегодня, работая в зоне проведения Специальной военной операции.


Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник: https://kupol.ru/

Эти зенитные ракетные комплексы востребованы по всей линии фронта, отмечают в департаменте информации Минобороны РФ. Даже в условиях «боевых действий 21 века», когда военные технологии развиваются семимильными шагами, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» остается эффективным средством противовоздушной обороны.


Так, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» несут круглосуточное боевое дежурство в Херсонской области. Военные специалисты обеспечивают противовоздушную оборону российским подразделениям группировки войск «Днепр».


Только за последний месяц зенитчики одного из расчетов ЗРК «Оса-АКМ» сбили более десятка целей в своей зоне ответственности. Постоянное совершенствование навыков расчета позволяет зенитчикам противостоять воздушным угрозам, включая новые военные дроны и крылатые ракеты.


Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник: https://kupol.ru

Во время одного из недавних боевых дежурств расчет «Осы» обнаружил воздушную цель, в которой зенитчики «опознали» разведывательный беспилотник противника.


Как рассказали в оборонном ведомстве, в результате грамотных действий военных специалистов вражеский дрон-разведчик был взят на сопровождение, и затем уничтожен в небе с расстояния более 10 км.


Все военнослужащие расчета ЗРК «Оса-АКМ» за доблесть и отвагу были представлены к государственным наградам.


Слаженные действия зенитчиков, их мужество и высокая степень подготовки стали залогом успешного выполнения поставленных задач, отмечают в Минобороны России. А ведь каждая новая победа над вражеским оружием способствует укреплению уверенности в грядущей победе, и подъёму морального духа военнослужащих на передовой.


За более полувека военной службы и боевого применения эти уникальные боевые машины неоднократно модернизировались, совершенствуя свои тактико-технические характеристики.


Сегодня техническое обслуживание ЗРК «Оса-АКМ» ведется на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», входящем в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей».

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Югославия
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Алмаз-Антей
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