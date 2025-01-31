В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»

Генерал Попов допустил оснащение Су-57 ракетой «Кинжал» в ущерб малозаметности

Российский истребитель пятого поколения Су-57 можно оснастить гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в ущерб малозаметности самолета. Вооружение истребителя новой ракетой допустил заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Думаю, Су-57 сможет нести "Кинжал". Но дело в том, что здесь он теряет элемент малозаметности. Только поэтому, скорее всего, мы не размещаем на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса "Кинжал". Предположу, что идут испытания варианта "Кинжала" специально для истребителя», — сказал он.

Попов отметил, что с «Кинжалом» радиолокационная заметность Су-57 снизится до уровня самолетов четвертого поколения. По его словам, новое оружие сделает российский истребитель более удобной целью для радаров условного противника.

Ранее в январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что производство истребителей Су-57 в России нарастят за счет расширения производственных мощностей «Объединенной авиастроительной корпорации».