Фанил Зиятдинов: «Адъютант» становится межвидовым комплексом»

Источник изображения: topwar.ru

Расширяется масштаб применения универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» - наиболее современной отечественной системы для подготовки военных специалистов противовоздушной обороны, основанной на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Этот комплекс предназначен для обучения и тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны при боевых, учебных и демонстрационных стрельбах. «Адъютант» позволяет зенитчикам интегрировать новейшие технологии в процесс подготовки расчетов, включая элементы виртуальной реальности и симуляции боевых действий.

В составе комплекса входят БПЛА - многоразовые мишени различного типа, способные имитировать самые современные средств воздушного нападения – от вертолетов и самолетов до различных типов дронов и крылатых ракет. Причем «Адъютант» способен выводить в небо до 6-ти имитаторов целей одновременно, управляемых с единого командного пункта, что позволяет имитировать массированный налет средств воздушного нападения условного противника.

Комплекс «Адъютант» применятся в различных погодных условиях, при температуре от - 30 до +40 градусов, а запуск мишеней производится при порывах ветра до 10 метров в секунду.

Источник изображения: topwar.ru

Замысел разработчиков комплекса состоял в имитации поведения современных средств воздушного нападения, максимально приближенной к реальной боевой обстановке. Алгоритмы «Адъютанта» способны создавать разнообразные и труднопредсказуемые для зенитчиков траектории полёта мишеней, используя кабрирование, «змейку», пикирование и другие воздушные противозенитные маневры, которые серьезно осложняют работу по перехвату целей.

Недавно специалисты ВМФ России успешно применили УМТК «Адъютант» в качестве имитатора противолодочных крылатых ракет для испытаний системы ПВО одного из кораблей Военно-морского флота России.

Некоторые подробности этих испытаний озвучил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

Источник изображения: topwar.ru

Испытания мишеней проходили в сложных метеоусловиях, при высоком уровне влажности и низкой облачности. Пуск мишеней осуществлялся в 7 км от морского берега, а их траектория полета соответствовала тактике применения противокорабельных крылатых ракет.

Как отметил Фанил Зиятдинов, БПЛА-мишень полностью отработала свою летную программу: при подходе к кораблю мишень осуществила маневр кабрирования, поднявшись на высоту 1,5 тысяч метров выше нижней кромки облаков. Маршевый участок полета БПЛА-мишени проходил на высоте 150 метров.

Источник изображения: topwar.ru

«Прошедшие стрельбы решали ряд задач. Помимо совершенствования боевой подготовки расчетов корабельных средств ПВО, требовалось проверить работу зенитных управляемых ракет в интересах их производителя - одного из предприятий российского ОПК. Для разработчика УМТК «Адъютант» - Ижевского электромеханического завода «Купол» - стрельбы стали одним из этапов работы над перспективным морским универсальным мишенно-тренировочным комплексом», - отметил Фанил Зиятдинов.

По словам гендиректора предприятия, первый этап преобразования «Адъютанта» в межвидовой комплекс «предусматривал работу с береговой черты и проведение учений на рейде». И этот этап можно считать успешно реализованным. Второй этап – техническая модернизация «Адъютанта» для обеспечения возможности запуска с палубы кораблей и работы в морских условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, завершившиеся испытания подтвердили актуальность УМТК «Адъютант» и верность заложенных в нем конструктивных решений.

«Предприятие ставит перед собой цель сделать комплекс межвидовым», - добавил глава ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.