Нацразведка США намерена содействовать переговорам по Украине

Кандидат на пост директора Нацразведки Тулси Габбард отметила, что разведка будет давать президенту США Дональду Трампу всю необходимую для этого информацию

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Национальная разведка США будет предоставлять президенту страны Дональду Трампу всю необходимую информацию для поддержания усилий, нацеленных на продвижение переговоров по Украине. Об этом заявила кандидат на пост директора Нацразведки Тулси Габбард.

В четверг в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США проходят слушания по рассмотрению ее кандидатуры на пост директора Нацразведки.

"В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров", - говорится в ее письменных ответах на вопросы законодателей, опубликованных на сайте спецкомитета. Ей был задан вопрос, какие, по ее мнению, приоритеты политики США в отношении России.

Габбард также спросили, какими, на ее взгляд, должны быть условия соглашения для завершения конфликта на Украине. "Моя роль как кандидата на пост директора Национальной разведки заключается не в том, чтобы диктовать конкретные политические условия, а в том, чтобы обеспечить президенту и политикам доступ к наиболее своевременным, точным и объективным разведданным, чтобы наилучшим образом <…> оценивать осуществимость и риски предлагаемых условий", - сказала она.

23 января портал Semafor со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил, что кандидатура Габбард может не пройти согласование в Сенате из-за сомнений законодателей от Республиканской партии. Собеседники портала в Белом доме подтверждают, что Трамп по-прежнему поддерживает ее, несмотря на сомнения своих советников и помощников.

Габбард известна своей критикой внешней политики США. Она заявляла, что администрация демократа Джо Байдена стремилась затянуть украинский конфликт с целью ослабления РФ, и призывала к мирным переговорам между сторонами. В 2022 году она выразила мнение, что любые попытки урегулирования кризиса будут связаны с территориальными уступками со стороны Киева и его нейтральным статусом.