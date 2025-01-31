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Военное обозрение

«Войска в итоге окажутся без боеспособных танков»: немецкая пресса пишет о «разрушительных последствиях» дополнительного бронирования ОБТ

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Источник изображения: topwar.ru

Повсеместная угроза на украинском поле боя со стороны FPV-дронов и барражирующих боеприпасов привела к тому, что танки обеих воюющих сторон в массовом порядке стали оснащаться дополнительными импровизированными защитными элементами, такими как решетчатая и динамическая броня, системы постановки помех, металлические пластины, цепи, плетёные сети, куски резины.

Т-64, Т-72, Т-80, Т-84, Т-90, Abrams, Challenger, Leopard 1/2 – ОБТ всех типов оборудуются этими импровизированными системами защиты. Однако за эту меру противодействия новым опасностям в итоге придётся платить дорогой ценой

- отмечается в немецком издании Hartpunkt.

Как указывается, в случае с особенно причудливыми на вид «танками-черепахами» дело доходит даже до того, что боевые машины полностью исчезают за приваренными к ним броневыми листами или элементами каркаса.

По словам автора, мобильность, защита и огневая эффективность – это важнейшие параметры, определяющие ОБТ. Взаимодействие этих факторов получило название «железный треугольник». Повышенная защита обычно требует большей брони, что, в свою очередь, приводит к увеличению массы и объёма и, таким образом, оказывает существенное влияние на подвижность техники и её мощь, так как исчерпание запаса веса не позволит устанавливать определённые системы вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, добавление дополнительных элементов брони, особенно в случае с танком в варианте «Черепаха», приводит к существенному ограничению функциональности практически всех имеющихся на ОБТ средств визуального наблюдения. Связанное с этим ухудшение осведомленности об обстановке означает, что цели, находящиеся в ограниченном поле зрения, могут быть обнаружены позже или не обнаружены вообще и, следовательно, поражать их становится крайне проблематично.

В более лёгком сценарии происходит утяжеление башни, которое может привести к снижению скорости её вращения, поскольку приводы не рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому требуется больше времени для наведения на цель. Размещение систем постановки помех может привести к их контакту с соседствующими с ними приборами, например, средствами связи. Решетчатый каркас может мешать отстрелу дымовых гранат. Если бы танки ВС РФ и ВСУ имели КАЗ, его функциональность была бы существенно ограничена или даже полностью исключена из-за дополнительных элементов защиты.

Дополнительное бронирование влияет на параметр подвижности, увеличивая из-за возросшего веса расход топлива и снижая скорость. В некоторых отдельных случаях танк даже не сможет пройти через мост.

Источник изображения: topwar.ru

Возросшая масса отрицательно влияет на срок службы отдельных компонентов привода, ходовой части и опорно-поворотных устройств. Особенно сильно повышенный износ может ударить по Т-72 и Leopard 1/2, так как эти машины прошли несколько ступеней модернизации и особенно чувствительны к дополнительному весу.

Как пишет автор, экипажи охотно принимают дополнительное бронирование, так как оно повышает выживаемость в бою:

Однако в долгосрочной перспективе это может привести к разрушительным последствиям для войск, поскольку более высокий темп износа машин приведёт в итоге к более высокому проценту отказов. Экипаж может получить сиюминутную выгоду, но в конце концов останется без рабочего танка.

По его словам, сломанное опорно-поворотное устройство невозможно отремонтировать на месте:

Если масштабировать эту проблему на весь танковый парк, то через какое-то время войска при самом печальном сценарии надолго останутся без боеспособных ОБТ. И ВС РФ, и ВСУ решили смириться с этой угрозой. Однако это не может служить образцом для подражания для западных вооруженных сил

- делает вывод автор, уповая на добавление к КАЗ Trophy функции защиты от дронов.

Пример дополнительного «бронирования» - «танк-избушка»:

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Страны
Россия
Продукция
Leopard-1
Т-72
Т-80
Т-84 Оплот
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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