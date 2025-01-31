Источник изображения: topwar.ru

Французский институт международных отношений (IFRI) провёл исследование, посвящённое анализу мировой истребительной авиации, в котором «досталось» всем самолётам, кроме американского F-35.

Даже Rafale был признан бесперспективным из-за его радиолокационной заметности и неэффективных средств обнаружения, в связи с чем ему, по мнению «экспертов», уготована роль машины второго эшелона, несущей вспомогательную боевую нагрузку.

Французские лётчики, регулярно «сражающиеся» с истребителями 5-го поколения [F-35] в ходе межсоюзнических учений, отмечают, что бой против «невидимок» на Rafale невозможно выиграть при нынешнем состоянии сенсоров

- говорится в исследовании.

В части ВКС РФ указывается, что ведётся дальнейшая модернизация самолётов, производных от Су-27, который «оказался очень удачной машиной благодаря двигателю, манёвренности, автономности и грузоподъёмности». Для завоевания превосходства в воздухе ВКС в основном используют Су-35С.

Источник изображения: topwar.ru

Флот устаревших МиГ-29СМТ выступает в основном в роли «агрессора» в процессе обучения лётчиков. МиГ-31БМ – это настоящий квотербек [ключевой игрок в атакующих построениях] на больших высотах, но он не подходит для выполнения миссии завоевания превосходства в воздухе

- отмечается в анализе.

Су-57 имеет низкий ЭПР, но, по словам авторов, «не настолько, как у F-22 и F-35». При этом, как они считают, «была выпущена всего дюжина серийных экземпляров», а его доводка всё ещё продолжается. Неизвестны перспективы Су-75, как и малозаметного БПЛА С-70. Как говорится в исследовании, в условиях войны РФ сосредоточена на выпуске самолётов 4-го поколения.

Россия не добилась никаких прорывов в области ракет класса «воздух-воздух» с 1990-х годов

- полагают авторы.

По их словам, для боя на средней дистанции ВКС в основном используют Р-77-1 (и её модификацию К-77М), которая имеет активное наведение и более низкие характеристики, чем у AIM-120C.

Источник изображения: topwar.ru

С другой стороны, ракета сверхбольшой дальности Р-37М вызвала тактическую неожиданность на Украине – ВС ВСУ были застигнуты ею врасплох, потеряв несколько самолётов.

Как отмечается в исследовании, в ближнем бою ВКС всё также применяют Р-73 и её модернизированную версию Р-74М:

Это технологически очень отсталые ракеты по сравнению с западными, так как они не имеют ИК-ГСН, обладая при этом намного более низкими кинематическими характеристиками, чем у MICA IR, IRIS-T или AIM-9X108.

Как указывают авторы, для подавления ПВО ВКС используют сверхзвуковые противорадиолокационные ракеты 1980-х годов Х-31П и Х-58 – якобы «советскую копию французской AS-37 Martel».

Настоящая слабость российской боевой авиации лежит не в технологической плоскости, а в доктринальной и человеческой

- заявляется в анализе.

По словам авторов, российская тактика по-прежнему не соответствует стандартам НАТО, так как учебные миссии остаются относительно простыми, дозаправка в воздухе проводится крайне нерегулярно, а количество часов налёта пребывает на низком уровне. Действия лётчиков подчинены жесткой цепочке командования, а они сами, как считают авторы, «характеризуются недисциплинированностью, которую выявили множественные инциденты с ВВС НАТО».

Видимо, главными стандартами НАТО являются полёты у чужих границ, авиапровокации, передача разведданных наци-режиму в Киеве, в также поддержка оружием ковровых бомбардировок (например, Газы авиацией Израиля).