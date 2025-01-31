Источник изображения: topwar.ru
Французский институт международных отношений (IFRI) провёл исследование, посвящённое анализу мировой истребительной авиации, в котором «досталось» всем самолётам, кроме американского F-35.
Даже Rafale был признан бесперспективным из-за его радиолокационной заметности и неэффективных средств обнаружения, в связи с чем ему, по мнению «экспертов», уготована роль машины второго эшелона, несущей вспомогательную боевую нагрузку.
- говорится в исследовании.
В части ВКС РФ указывается, что ведётся дальнейшая модернизация самолётов, производных от Су-27, который «оказался очень удачной машиной благодаря двигателю, манёвренности, автономности и грузоподъёмности». Для завоевания превосходства в воздухе ВКС в основном используют Су-35С.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в анализе.
Су-57 имеет низкий ЭПР, но, по словам авторов, «не настолько, как у F-22 и F-35». При этом, как они считают, «была выпущена всего дюжина серийных экземпляров», а его доводка всё ещё продолжается. Неизвестны перспективы Су-75, как и малозаметного БПЛА С-70. Как говорится в исследовании, в условиях войны РФ сосредоточена на выпуске самолётов 4-го поколения.
- полагают авторы.
По их словам, для боя на средней дистанции ВКС в основном используют Р-77-1 (и её модификацию К-77М), которая имеет активное наведение и более низкие характеристики, чем у AIM-120C.
Источник изображения: topwar.ru
Как отмечается в исследовании, в ближнем бою ВКС всё также применяют Р-73 и её модернизированную версию Р-74М:
Как указывают авторы, для подавления ПВО ВКС используют сверхзвуковые противорадиолокационные ракеты 1980-х годов Х-31П и Х-58 – якобы «советскую копию французской AS-37 Martel».
- заявляется в анализе.
По словам авторов, российская тактика по-прежнему не соответствует стандартам НАТО, так как учебные миссии остаются относительно простыми, дозаправка в воздухе проводится крайне нерегулярно, а количество часов налёта пребывает на низком уровне. Действия лётчиков подчинены жесткой цепочке командования, а они сами, как считают авторы, «характеризуются недисциплинированностью, которую выявили множественные инциденты с ВВС НАТО».
Видимо, главными стандартами НАТО являются полёты у чужих границ, авиапровокации, передача разведданных наци-режиму в Киеве, в также поддержка оружием ковровых бомбардировок (например, Газы авиацией Израиля).