ЕС в 2025 году выделит миллиард евро на оборонные технологии

ЦАМТО, 30 января. Евросоюз выделит в 2025 году более миллиарда евро из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"Еврокомиссия утвердила ежегодную программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив более 1 млрд. евро на совместные оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты", – сообщил он.

Представитель ЕК пояснил, что финансирование пойдет на "поддержку разработок критически важных оборонных технологий и возможностей".