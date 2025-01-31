ВС Эстонии заинтересованы в приобретении дополнительных гаубиц K9

ЦАМТО, 30 января. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 27 января в Сеуле провел переговоры с исполняющим обязанности министра национальной обороны Республики Корея Ким Сон-Хо, обсудив с ним вопросы двустороннего оборонного сотрудничества.

Это первый визит на уровне министра обороны Эстонии, которого сопровождала делегация Ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности Эстонии. В ходе переговоров Х.Певкур отметил, что военная промышленность Эстонии выросла в четыре раза за последние три года и планирует вырасти еще в четыре раза за следующие три-четыре года.

На текущий момент основным проектом военно-технического сотрудничества между Эстонией и Республикой Корея является поставка 155-мм гаубиц K9. По оценке, современные артиллерийские системы значительно повысили боевые возможности ВС Эстонии. После закупки 12 установок в 2018 году Эстония подписала еще два контракта на поставку дополнительных гаубиц K9, доведя общий заказ до 36 ед.

В числе основных преимуществ K9 Х.Певкур назвал качество, быстрые сроки поставки и стоимость. Он также упомянул совместимость, простоту обслуживания и доступность запасных частей установок, которые также приобретены соседними Польшей и Финляндией. На данный момент ВС страны приняли 24 гаубицы K9. Известно, что поставка последней партии будет завершена в 2026 году.

Во время своего визита Х.Певкур также провел переговоры с председателем и заместителем председателя комитета по обороне Национальной ассамблеи Республики Корея Иль-Джонг Сунгом и Сын-Чаном Бу, принял участие во встрече представителей военной промышленности Эстонии и Республики Корея в Эстонском деловом центре в Сеуле и встретился с генеральным директором Hanwha Aerospace Чжэ-Иль Соном.

Помимо сотрудничества в сфере закупок, Эстония сотрудничает с Республикой Корея в сфере киберзащиты через Центр компетенций НАТО по совместной киберзащите (NATO CCDCOE). Республика Корея является официальным членом Центра с 2021 года.

В интервью южнокорейскому новостному агентству Yonhap по итогам визита министр заявил, что Эстония заинтересована в закупке дополнительных гаубиц K9 и других артиллерийских систем в Республике Корея. Yonhap предположило, что ВС Эстонии могут быть заинтересованы в приобретении реактивной системы залпового огня (РСЗО) K239 "Чунму", которую также закупили ВС Польши.