Минобороны РФ: 100 тыс. военных ВСУ самовольно оставили свои воинские части

Порядка 100 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. Об этом 30 января сообщили в Министерстве обороны России.

«Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для [президента Украины, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, Владимира] Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Также Минобороны России привело статистику, согласно которой за последние полгода ежемесячные потери украинских военнослужащих составляют в среднем 50 тыс. человек. При этом в ведомстве отметили, что численность новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода не превышает 30 тыс. человек в месяц.

Из этих данных следует тенденция к общему снижению численности украинских военнослужащих, пояснили Минобороны РФ.

До этого, 28 января, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что если не остановить киевский режим Зеленского, то Украина может перестать существовать уже через год. По его словам, ежемесячное количество потерь в рядах ВСУ превышает «призыв» за этот же период. Дмитрук сообщил, что каждый месяц порядка 30 тыс. украинцев оставляют части и бегут.

Ранее, 25 января, Зеленский назвал мобилизацию людей старше 25 лет недостаточной для обеспечения всех потребностей ВСУ. Украинский президент также уточнил, что страна в условиях военного положения мобилизует все имеющиеся ресурсы.

24 января президент России Владимир Путин заявил, что, возможно, спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ. Он добавил, что украинский лидер не спешит выполнять их указания. Однако, по его мнению, в конечном итоге они заставят Зеленского пойти на это.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. В апреле 2024-го глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.