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Военное обозрение

ВМС США столкнулись с нехваткой электроэнергии для снабжения своих кораблей и баз

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США заключило контракт на разработку и поставку модульных систем хранения энергии для новейших кораблей ВМС страны, включая полностью электрические военные корабли класса DDG-1000.

Как сообщает издание USNI News, подразделение оборонных инноваций Пентагона заключило с компанией Siemens Energy контракт стоимостью 14,2 миллиона долларов на разработку прототипа модульной системы Long Operation Combatant Naval Energy Storage System. Предполагается, что эта система должна быть масштабируемой и совместимой с существующими и будущими потребностями морских платформ ВМС США. Работы будут проводиться на эсминце американских ВМС USS Michael Monsoor (DDG-1001) класса Zumwalt — LOC-NESS Monsoor.

В частности, на электрическом корабле предполагается заменить одну из систем вооружения на хранилище энергии. Поскольку потребности в электроснабжении кораблей класса Zumwalt во время стоянки в порту будут оказывать большую нагрузку на существующие электросети, ВМС США ищут решения, которые способны обеспечить электроэнергоустойчивость для флота.

В настоящее время одной из основных проблем ВМС США является устаревшая инфраструктура военно-морских баз, не способная обеспечивать потребности в энергоснабжении новых высокотехнологичных систем. Исходя из этого, эксперты отмечают необходимость инвестиций в операционную энергетику с прицелом на будущее.

Одним из таких проектов является DIU — накопитель энергии на основе проточной батареи в учебном центре Marine Corps Mountain Warfare Training Center в Бриджпорте, Калифорния, который при необходимости будет обеспечивать резервное питание от солнечной энергии. Подобными установками предполагается оснастить все энергоемкие базы и корабли ВМС США.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
Siemens
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