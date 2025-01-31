Минобороны: Киев задержит обрушение фронта только снижением возраста мобилизации

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Киев сможет задержать обрушение фронта в Донбассе, только путем снижения возраста мобилизации, заявили в четверг в Минобороны РФ.

"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.