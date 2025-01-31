Войти
ЦАМТО

Минобороны Дании планирует закупить три новых патрульных корабля ледового класса

276
0
0
Корабль класса «Тетис» ВМС Дании
Корабль класса «Тетис» ВМС Дании.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 30 января. Минобороны Дании 27 января объявило о планах по замене патрульных кораблей класса Thetis Военно-морских сил страны современными арктическими судами.

Данный шаг следует за возросшим мировым интересом к Гренландии, особенно после высказываний президента США Дональда Трампа о потенциальной покупке острова.

Ожидается, что способные работать в Арктике новые суда будут иметь улучшенные ледостойкие корпуса. В отличие от класса Thetis, новые корабли планируется оснастить передовыми системами наблюдения, современными средствами спутниковой связи, они смогут принимать на борт вертолеты и беспилотные аппараты.

Как отмечается, закупка трех новых судов ледового класса, а также двух беспилотных летательных аппаратов большой дальности и продолжительности полета (класс MALE или HALE), позволит Дании лучше контролировать обширные арктические территории, улучшит возможности по сбору разведданных и быстрому реагированию на инциденты в Арктике и Северной Атлантике. Помимо военного значения, новые корабли также будут использоваться в соответствии с обязательством Дании по партнерскому сотрудничеству с Гренландией и Фарерскими островами.

Стоимость программы (вместе двумя БЛА и др.) обойдется Дании в 14,6 млрд. датских крон (2,05 млрд. долл.) и будет финансироваться Данией в партнерстве с Гренландией и Фарерскими островами.

Со стороны ЦАМТО напомним, что о планах по замене устаревших патрульных кораблей класса Thetis и разработке судов нового типа датские власти объявили еще в 2021 году. Три датские компании OMT, PensionDanmark и Terma, 6 декабря 2021 года провели диалоговую встречу в Нюборге (Дания) для определения имеющихся возможностей в рамках проекта.

В августе 2022 года Министерство обороны Дании обнародовало новую программу стоимостью около 40 млрд. датских крон (около 5,4 млрд. долл.), которая позволит стране расширить возможности по строительству собственных военных кораблей.

Как сообщалось, в ближайшие несколько лет ВС Дании столкнутся с необходимостью замены большого количества кораблей. Потенциальная стоимость закупок оценивается в 40 млрд. датских крон. По этой причине власти Дании намерены привлечь бизнес страны к данной программе, что позволит расширить возможности датской оборонной промышленности, увеличить количество рабочих мест и повысить безопасность Дании.

На выставке DSEI в 2023 году компания OSK Design первой представила проект арктического фрегата в качестве потенциального решения по замене патрульных кораблей класса Thetis. Вариант нового судна будет иметь корпус ледового класса, длину 125 м и ориентировочную стоимость (по оценке Shephard Defence Insight) 500 млн. долл. за судно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 12:16
  • 7369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.01 12:08
  • 245
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 31.01 08:09
  • 150
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 31.01 05:58
  • 1
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 30.01 14:26
  • 0
Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США