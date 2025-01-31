Минобороны Дании планирует закупить три новых патрульных корабля ледового класса

ЦАМТО, 30 января. Минобороны Дании 27 января объявило о планах по замене патрульных кораблей класса Thetis Военно-морских сил страны современными арктическими судами.

Данный шаг следует за возросшим мировым интересом к Гренландии, особенно после высказываний президента США Дональда Трампа о потенциальной покупке острова.

Ожидается, что способные работать в Арктике новые суда будут иметь улучшенные ледостойкие корпуса. В отличие от класса Thetis, новые корабли планируется оснастить передовыми системами наблюдения, современными средствами спутниковой связи, они смогут принимать на борт вертолеты и беспилотные аппараты.

Как отмечается, закупка трех новых судов ледового класса, а также двух беспилотных летательных аппаратов большой дальности и продолжительности полета (класс MALE или HALE), позволит Дании лучше контролировать обширные арктические территории, улучшит возможности по сбору разведданных и быстрому реагированию на инциденты в Арктике и Северной Атлантике. Помимо военного значения, новые корабли также будут использоваться в соответствии с обязательством Дании по партнерскому сотрудничеству с Гренландией и Фарерскими островами.

Стоимость программы (вместе двумя БЛА и др.) обойдется Дании в 14,6 млрд. датских крон (2,05 млрд. долл.) и будет финансироваться Данией в партнерстве с Гренландией и Фарерскими островами.

Со стороны ЦАМТО напомним, что о планах по замене устаревших патрульных кораблей класса Thetis и разработке судов нового типа датские власти объявили еще в 2021 году. Три датские компании OMT, PensionDanmark и Terma, 6 декабря 2021 года провели диалоговую встречу в Нюборге (Дания) для определения имеющихся возможностей в рамках проекта.

В августе 2022 года Министерство обороны Дании обнародовало новую программу стоимостью около 40 млрд. датских крон (около 5,4 млрд. долл.), которая позволит стране расширить возможности по строительству собственных военных кораблей.

Как сообщалось, в ближайшие несколько лет ВС Дании столкнутся с необходимостью замены большого количества кораблей. Потенциальная стоимость закупок оценивается в 40 млрд. датских крон. По этой причине власти Дании намерены привлечь бизнес страны к данной программе, что позволит расширить возможности датской оборонной промышленности, увеличить количество рабочих мест и повысить безопасность Дании.

На выставке DSEI в 2023 году компания OSK Design первой представила проект арктического фрегата в качестве потенциального решения по замене патрульных кораблей класса Thetis. Вариант нового судна будет иметь корпус ледового класса, длину 125 м и ориентировочную стоимость (по оценке Shephard Defence Insight) 500 млн. долл. за судно.