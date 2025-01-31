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Бывшие сотрудники SpaceX разработают недорогие гиперзвуковые ракеты

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters.

Стартап Castelion получил инвестиции на разработку недорогих гиперзвуковых ракет

Стартап Castelion, основанный бывшими сотрудниками компании SpaceX, получил инвестиции на разработку недорогих гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стартап получил 70 миллионов долларов от венчурной компании Lightspeed Venture Partners в сотрудничестве с фондами a16z, Lavrock Ventures, Cantos, First In, BlueYard Capital и Interlagos. Дополнительно Castelion привлекла 30 миллионов от кредитной организации Silicon Valley Bank.

Издание напоминает, что ранее в стартап инвестировали 14,2 миллиона долларов.

Основная цель Castelion, основанной в 2022 году, заключается в создании недорогих гиперзвуковых ракет, для чего планируется использовать полученный в SpaceX опыт. С этой целью стартап использует вертикально интегрированную структуру компании, производя все необходимое, от авионики до твердотопливных ракетных двигателей, самостоятельно.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что если компанию SpaceX можно сравнить с быстро движущимся зайцем, то Blue Origin можно назвать черепахой, которая медленно, но уверенно идет к своей цели.

28 января издание Spaceflight Now сообщило, что ракета Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 21 спутников системы Starlink, что стало 12-м пуском компании SpaceX в 2025 году.

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