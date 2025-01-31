«Имеют качество мирового класса»: Эстония вооружает пехотные бригады турецкими бронемашинами

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БТР Arma 6х6

Европейские страны активно реализуют программы перевооружения войск, готовясь к военному противостоянию с Россией. Не остаются в стороне от процесса милитаризации и прибалтийские «тигры».

В частности, Эстония начала получать турецкие бронемашины по контракту на €200 млн, который был заключен в октябре 2023 года и предусматривает передачу до 2026 года 130 БТР Arma 6х6 от компании Otokar и 100 БА NMS 4x4 от Nurol Makina для оснащения ими двух пехотных бригад, в первую очередь – 2-й.

Эти бронемашины имеют качество мирового класса, они соответствуют требованиям наших сил обороны, а в нынешней напряженной геополитической ситуации быстрые сроки поставки играют важную роль

- заявлял президент Эстонии Алар Карис.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль NMS 4х4

Амфибийный БТР Arma весом 18,5 т способен транспортировать 8 десантников. Дизельный двигатель мощностью 450 л. с. позволяет развивать скорость до 105 км/ч по суше и 8 км/ч по воде. В качестве вооружения может выступать широкий ассортимент средств поражения, в том числе пулемёты, гранатомёты, пушки небольших калибров, ПТРК.

NMS, также известный как Yörük, это тактический лёгкий бронеавтомобиль, предназначенный для использования в военных и правоохранительных целях. Он оснащён дизельным двигателем мощностью 300 л. с., развивает максимальную скорость 140 км/ч и имеет запас хода 700 км. Он способен преодолевать броды глубиной до 90 см, подъёмы с уклоном 70% и траншеи шириной 0,9 м. NMS доступен в нескольких конфигурациях, включая БТР, машину ПВО, СПТРК и прочие версии.