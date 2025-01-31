Войти
Военное обозрение

«Ускорение петли OODA»: США планируют победить Китай в потенциальном конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью искусственного интеллекта

287
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне решили сделать ставку на программное обеспечение на основе искусственного интеллекта в вероятном противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет портал Breaking Defense.

На недавней конференции с участием военнослужащих, государственных чиновников и представителей оборонной промышленности начальник технологического отдела оперативной группы «Хоппер» лейтенант Артем Щербинин подчеркнул растущую роль программного обеспечения и искусственного интеллекта в современной войне.

Со слов эксперта, программное обеспечение сокращает время цикла поражения цели и ускоряет петлю OODA (наблюдать, ориентироваться, решать, действовать). При этом время разработки, внедрения и доставки ПО значительно короче, чем в традиционных системах вооружений, ориентированных на крупные платформы.

Начальник штаба ВМС поставил перед нами задачу завершить подготовку к противостоянию с КНР, нашим конкурентом в западной части Тихого океана, не позднее 1 января 2027 года. Новые боевые корабли... не прибудут. Новых самолетов в этот срок тоже не будет... Но программное обеспечение уже здесь

- заявил военный.

Кроме того, Щербинин добавил, что установка передового программного обеспечения на основе ИИ на военные корабли ВМС США, находящиеся на рейде в Красном море, уже оказало серьезное влияние на текущую миссию, сделав американское вооружение более смертоносным.

Здесь не совсем понятно, о чем говорит эксперт. Беспилотники и ракеты хуситов неоднократно и небезуспешно атаковали американские корабли в Красном море. Таким образом, ускорение петли OODA не особо помогло силам ВМС США на Ближнем Востоке.

Кроме того, на фоне последних событий в сфере искусственного интеллекта, где китайская нейросеть DeepSeek серьезно пошатнула позиции американского ИИ ChatGPT, попытка «переиграть» КНР с помощью ПО выглядит весьма сомнительной.

Впрочем, Щербинин – ярый сторонник высоких технологий в армии – в своей речи оставил себе и место для «отступления», отметив, что сегодня пока не стоит списывать со счетов и традиционные вооружения.

Артиллерийские снаряды по-прежнему имеют значение. «Томагавки» по-прежнему имеют значение. Зенитные ракеты по-прежнему имеют значение

- подытожил военный.

В материале говорится, что вышеупомянутое заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о приоритетах финансирования в оборонных бюджетах ведущих стран. В то время как одни эксперты призывают вкладываться в кибервойска и ИИ, другие напоминают, что без модернизации «обычных» вооружений любая армия рискует утратить боеспособность.

Касательно «дедлайна» до 2027 года, о котором заявил Щербинин, многие аналитики считают, что председатель КНР именно к этому времени «решится» закрыть многолетний вопрос с Тайванем военным путем.

Очевидно, что за столь короткий срок ВМС США не смогут физически обновить свое вооружение, выведя его на новый уровень. Именно по этой причине, вероятно, в Пентагоне и делают ставку на модернизацию путем внедрения передового ПО с искусственным интеллектом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 12:16
  • 7369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.01 12:08
  • 245
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 31.01 08:09
  • 150
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 31.01 05:58
  • 1
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 30.01 14:26
  • 0
Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США