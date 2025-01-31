«Ускорение петли OODA»: США планируют победить Китай в потенциальном конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью искусственного интеллекта

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В Пентагоне решили сделать ставку на программное обеспечение на основе искусственного интеллекта в вероятном противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет портал Breaking Defense.

На недавней конференции с участием военнослужащих, государственных чиновников и представителей оборонной промышленности начальник технологического отдела оперативной группы «Хоппер» лейтенант Артем Щербинин подчеркнул растущую роль программного обеспечения и искусственного интеллекта в современной войне.

Со слов эксперта, программное обеспечение сокращает время цикла поражения цели и ускоряет петлю OODA (наблюдать, ориентироваться, решать, действовать). При этом время разработки, внедрения и доставки ПО значительно короче, чем в традиционных системах вооружений, ориентированных на крупные платформы.

Начальник штаба ВМС поставил перед нами задачу завершить подготовку к противостоянию с КНР, нашим конкурентом в западной части Тихого океана, не позднее 1 января 2027 года. Новые боевые корабли... не прибудут. Новых самолетов в этот срок тоже не будет... Но программное обеспечение уже здесь

- заявил военный.

Кроме того, Щербинин добавил, что установка передового программного обеспечения на основе ИИ на военные корабли ВМС США, находящиеся на рейде в Красном море, уже оказало серьезное влияние на текущую миссию, сделав американское вооружение более смертоносным.

Здесь не совсем понятно, о чем говорит эксперт. Беспилотники и ракеты хуситов неоднократно и небезуспешно атаковали американские корабли в Красном море. Таким образом, ускорение петли OODA не особо помогло силам ВМС США на Ближнем Востоке.

Кроме того, на фоне последних событий в сфере искусственного интеллекта, где китайская нейросеть DeepSeek серьезно пошатнула позиции американского ИИ ChatGPT, попытка «переиграть» КНР с помощью ПО выглядит весьма сомнительной.

Впрочем, Щербинин – ярый сторонник высоких технологий в армии – в своей речи оставил себе и место для «отступления», отметив, что сегодня пока не стоит списывать со счетов и традиционные вооружения.

Артиллерийские снаряды по-прежнему имеют значение. «Томагавки» по-прежнему имеют значение. Зенитные ракеты по-прежнему имеют значение

- подытожил военный.

В материале говорится, что вышеупомянутое заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о приоритетах финансирования в оборонных бюджетах ведущих стран. В то время как одни эксперты призывают вкладываться в кибервойска и ИИ, другие напоминают, что без модернизации «обычных» вооружений любая армия рискует утратить боеспособность.

Касательно «дедлайна» до 2027 года, о котором заявил Щербинин, многие аналитики считают, что председатель КНР именно к этому времени «решится» закрыть многолетний вопрос с Тайванем военным путем.

Очевидно, что за столь короткий срок ВМС США не смогут физически обновить свое вооружение, выведя его на новый уровень. Именно по этой причине, вероятно, в Пентагоне и делают ставку на модернизацию путем внедрения передового ПО с искусственным интеллектом.